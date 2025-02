Generali, lanciata la nuova soluzione assicurativa "Valore Futuro"

Generali, avviata la nuova assicurazione per proteggere il capitale dei risparmiatori italiani: oltre € 1.500 miliardi di liquidità

Gli italiani continuano a detenere un’ingente quantità di liquidità sui propri conti correnti, superando complessivamente i 1.500 miliardi di euro. In un contesto di inflazione e bassi rendimenti sui depositi bancari, la protezione del capitale diventa una priorità sempre più evidente per i risparmiatori. Proprio per rispondere a questa esigenza, Generali ha lanciato "Valore Futuro", una nuova soluzione assicurativa di investimento che punta a offrire un equilibrio tra sicurezza e opportunità di crescita, adottando una prospettiva di medio-lungo termine.

Secondo recenti studi, l'81% dei risparmiatori italiani considera la protezione del capitale il fattore principale nella scelta degli investimenti. "Valore Futuro" nasce con l’obiettivo di rispondere a questa necessità, permettendo di investire nei mercati finanziari con un approccio che garantisce stabilità e rendimento nel tempo. La polizza vita a premio unico coniuga la solidità della Gestione Separata Gesav, pensata per offrire protezione e crescita graduale, con la dinamicità della Linea Multi Global Plus, progettata per consentire l’accesso a una selezione di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), capaci di intercettare le opportunità offerte dai mercati azionari.

La Gestione Separata Gesav, istituita nel 1979, rappresenta una delle più importanti del mercato italiano con oltre €48 miliardi di asset. La sua struttura garantisce un’elevata diversificazione degli investimenti e un’attenzione particolare alla riduzione dei rischi legati ai singoli titoli in portafoglio. La gestione attiva consente un adeguato turnover degli investimenti, mantenendo una strategia di crescita bilanciata e solida nel tempo. La Linea Multi Global Plus, invece, è gestita da Banca Generali, società con un’esperienza consolidata nella gestione degli asset, e permette ai risparmiatori di diversificare ulteriormente il proprio capitale, accedendo a un portafoglio ampio e ben distribuito a livello globale.

Giancarlo Bosser, Chief Life Officer e Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia, hanno dichiarato: “Generali, oltre a essere la prima Compagnia di assicurazioni in Italia, vanta una solida esperienza nel risparmio gestito, arrivando a detenere 775 mld di euro di asset: vogliamo mettere a disposizione la nostra competenza, e quella della nostra Rete unica e distintiva, per permettere alle persone di dare il valore che desiderano al proprio investimento e alla protezione del proprio futuro. ‘Valore Futuro’ è il risultato di un’attenta progettazione che si è posta l’obiettivo di combinare redditività, protezione e solidità in un’unica soluzione, senza rinunciare al rendimento, per essere Partner di Vita dei risparmiatori in Italia”.

L’obiettivo principale di "Valore Futuro" è garantire, alla fine del periodo traguardo scelto dal cliente, un capitale assicurato in Gestione Separata almeno pari al premio versato al netto dei costi. Questo meccanismo permette di proteggere il capitale investito, mantenendo un orizzonte temporale più ampio per valorizzare al meglio la crescita dell’investimento.

Con questa nuova soluzione, Generali si pone al fianco dei risparmiatori, offrendo uno strumento capace di trasformare la liquidità in un’opportunità concreta, senza rinunciare alla sicurezza. In un contesto economico sempre più sfidante, "Valore Futuro" rappresenta una risposta efficace per chi desidera proteggere e far crescere il proprio capitale nel lungo periodo.