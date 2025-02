Giubileo 2025, Gruppo FS: ultimati i lavori della stazione Roma San Pietro

Gruppo FS, completati i lavori di riqualificazione della stazione Roma San Pietro: un intervento da 11 milioni di euro per migliorare accessibilità e intermodalità

Si è concluso con successo l’intervento di riqualificazione della Stazione Roma San Pietro, una delle principali fermate della Capitale, in vista del Giubileo 2025. Un investimento di 11 milioni di euro, di cui 1,7 milioni provenienti dai fondi giubilari, ha permesso di completare un’importante opera di rinnovamento, sia delle aree interne che esterne della stazione. Al sopralluogo, che ha segnato la fine dei lavori, erano presenti il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente di FS Tommaso Tanzilli, e il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, a testimonianza dell’importanza dell’intervento, che si inserisce in una strategia di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie in vista degli eventi religiosi del 2025.

"Quello di oggi non è soltanto un intervento su una stazione, ma molto di più: è un intervento di rigenerazione urbana e di intermodalità di grandissima qualità", ha dichiarato il Sindaco Gualtieri. "San Pietro, dove fermano ben 254 treni al giorno, è una stazione di grande valore che ha ancora enormi potenzialità di crescita. Questo rinnovamento, che ha rispettato i tempi senza interrompere il servizio, migliora notevolmente l’accessibilità e il comfort dei viaggiatori, preparando Roma per accogliere al meglio il flusso di pellegrini e turisti durante il Giubileo".

Il Presidente di FS, Tommaso Tanzilli, ha sottolineato che l’intervento rappresenta una parte fondamentale del Piano Strategico 2025-2029 di FS, volto a rendere la mobilità sempre più efficiente, accessibile e sostenibile. "La riqualificazione della Stazione Roma San Pietro è un esempio concreto dell’impegno del Gruppo FS per un sistema di trasporto integrato e moderno", ha affermato Tanzilli, aggiungendo che questo lavoro ha anche contribuito all’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie dell’intera area.

I lavori di Rete Ferroviaria Italiana hanno durato circa un anno e mezzo e hanno riguardato sia le aree interne che quelle esterne della stazione, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità, la funzionalità e l’aspetto estetico. Particolare attenzione è stata dedicata alla completa accessibilità, con interventi mirati a facilitare l’ingresso e l’uscita delle persone a ridotta mobilità, e al potenziamento degli scambi modali con sistemi di mobilità dolce e sostenibile.

All’interno della stazione, sono stati rinnovati gli spazi di transito e sosta per i passeggeri, con miglioramenti strutturali sui solai, l’aggiornamento dell’impianto di illuminazione e una nuova segnaletica, più chiara e funzionale. In particolare, i tre sottopassi che collegano la stazione alle aree esterne sono stati completamente riqualificati, così come le scale di accesso ai marciapiedi, le pensiline, e la segnaletica di orientamento al pubblico.

Anche le aree esterne di proprietà di Roma Capitale, che rappresentano gli accessi alla stazione, sono state oggetto di una riqualificazione completa. Tra i principali lavori, il restyling del piazzale antistante il fabbricato viaggiatori, l’area di uscita del sottopasso centrale su Clivio di Monte del Gallo, e la sistemazione dell’area pedonale su via Gregorio VII. Tutti questi interventi sono finalizzati a migliorare l’estetica e la funzionalità delle aree che circondano la stazione, rendendo più agevole l’accesso da e verso la stazione.

Concludendo, l’intervento di riqualificazione della Stazione Roma San Pietro non è solo un miglioramento estetico, ma una vera e propria rigenerazione urbana. Grazie all'uso di un linguaggio architettonico rinnovato e a un potenziamento delle infrastrutture, la stazione non solo è diventata più decorosa e accogliente, ma ora è in grado di rispondere meglio alle esigenze di mobilità moderne, migliorando anche l’attrattività per i turisti e i pellegrini che arriveranno a Roma per il Giubileo 2025.

Questi lavori si inseriscono in un più ampio piano di rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie, volto a garantire che il sistema della mobilità diventi sempre più integrato, efficiente e sostenibile. La Stazione Roma San Pietro, simbolo del legame tra la capitale e il Vaticano, rappresenta oggi un punto di partenza per un futuro di intermodalità avanzata e accessibilità per tutti.