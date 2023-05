Farmafood, Giusto torna a Cosmofarma Exhibition 2023

Farmafood, Giusto si conferma leader nell’alimentazione speciale in farmacia: le novità a Cosmofarma 2023

Giusto, leader nell’alimentazione speciale appartenente alla società di benefit del Gruppo Lo Conte Farmafood, torna a Bologna con il proprio stand a Cosmofarma Exhibition 2023. Sul mercato le linee del brand sono quattro: Senza Glutine, Senza Zuccheri Aggiunti, Diabel e Aproteico. Le proposte Giusto sono frutto di un lavoro di studio e innovazione intrapreso da più di 50 anni, che si pone l’obiettivo ultimo di migliorare la vita delle persone offrendo prodotti atti a soddisfare specifiche esigenze nutrizionali.

Il lavoro di Giusto passa, da sempre, dal continuo scambio e dal confronto con consumatori e farmacisti: è in quest’ottica che l’azienda, nella giornata di sabato 6 maggio, ha organizzato nel contesto offerto da Cosmofarma il convegno dal titolo ‘Longevità in salute. Il ruolo del farmacista’, in collaborazione con AIMA, Associazione Italiana Medici Anti-Aging. Inoltre, dalla cooperazione con le diverse figure professionali del settore e medici specialisti, Giusto ha presentato nel corso della manifestazione, KRONO∙S LONGEVITÀ, la nuova linea di micronutrienti selezionati nata per sopperire alle specifiche carenze di ogni individuo in ottica anti-aging​.

“Non potevamo scegliere un’occasione migliore di Cosmofarma per presentare le novità del marchio e mettere in mostra le linee che ci hanno consentito di arrivare ad essere leader del settore”, afferma Paolo Carafa, Brand Manager Giusto. “Dopo un grande lavoro di ricerca e di analisi del mercato, oltre a nuove referenze di alimenti a fini medici speciali per celiachia, nefrologia, diabete, dietetica e proteica, possiamo finalmente parlare di KRONO∙S LONGEVITÀ. Una linea di integratori che nasce per aiutare il farmacista a costruire un approccio diverso quando si parla di longevità e anti-aging. Incontrare e confrontarsi con i farmacisti per noi è prioritario, riconosciamo infatti il loro ruolo sociale attivo nel campo della salute e vogliamo essere uno strumento di reale supporto per fornire soluzioni efficaci per il benessere del cliente”.

Il commento ad affaritaliani.it di Christian Ciccone, Responsabile Farmafood

“Farmafood partecipa a Cosmofarma 2023 per presentare le novità di quest’anno. Per quanto riguarda gli alimenti funzionali abbiamo due grosse novità, come la pasta a basso indice glicemico: una novità assoluta per il mercato italiano. In ambito di integratori, abbiamo finalmente lanciato la nostra linea KRONO∙S LONGEVITÀ: undici micronutrienti studiati per potenziare le capacità anti-aging. Al loro interno, hanno il booster Kronos Cento, brevettato per influenzare, appunto, in maniera positiva i componenti in ottica anti-aging”, racconta ai microfoni di affaritaliani.it Christian Ciccone, Responsabile Farmafood.

La linea di integratori sarà disponibile per la prenotazione dal prossimo mese, attraverso la rete di agenti presente sul territorio italiano. “Cosmofarma quest’anno si mostra particolarmente accattivante: sono presenti numerosi attori interessati e il canale è pronto a ripartire a pieno ritmo. Noi siamo entusiasti degli ottimi feedback che stiamo raccogliendo”, conclude Ciccone.