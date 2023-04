GM Venture e KPMG presentano la nuova Guida agli Affari in Brasile

Milano, GM Venture e KPMG presentano la nuova edizione della “Guida agli Affari in Brasile”

Si è tenuto oggi, presso la sede Intesa Sanpaolo di Milano in Piazza Belgioioso, l’evento di presentazione della nuova edizione della “Guida agli Affari in Brasile”. La Guida, realizzata dall’Ambasciata d’Italia a Brasilia e coordinata da GM Venture in collaborazione con KPMG, aggiornata e arricchita di nuovi capitoli, illustra le opportunità di investimento in Brasile, sia da un punto di vista territoriale che da un punto di vista settoriale, fornendo nuovi dati relativi al processo di trasformazione digitale ed elementi utili circa il contesto socioeconomico attuale del Paese.

Alla conferenza, moderata dal Condirettore di affaritaliani.it Marco Scotti, hanno partecipato l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d’Italia in Brasile Francesco Azzarello; Graziano Messana, Presidente della Camera di Commercio italiana a San Paolo e Managing Director di GM Venture; Luca Esposito, Partner dell’area Audit e Head dell’Italian Desk di KPMG; e Ivano Rivolta, Specialista Internazionalizzazione, Sviluppo Internazionalizzazione Imprese, Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo.

La Guida è disponibile gratuitamente e spazia dai settori più conosciuti a quelli emergenti e con più elevato potenziale di crescita. Inoltre, grazie al supplemento costituito da due appendici, fornisce un insieme di informazioni giuridiche introduttive e l’elenco delle 987 PMI e grandi società già operanti su tutto il territorio del Paese sudamericano.

L'intervista di affaritaliani.it a Graziano Messana, Managing Director di GM Venture

"Questo progetto, giunto alla sua terza edizione, ha lo scopo di raccontare il Brasile e la sua macroeconomia in modo esatto e completo", ha commentato ai microfoni di affaritaliani.it Graziano Messana, Presidente della Camera di Commercio italiana a San Paolo e Managing Director di GM Venture. "L'economia del Brasile è molto solida. Noi siamo sul territorio da 20 anni: sappiamo quanto è importante trasferire questa informazione". La Guida si propone di illustrare tutti i settori dell'industria, inclusi quelli emergenti come Pet e Wellness, e si conclude con un censimento delle aziende italiane presenti sul territorio, con una Guida giuridica e anche con qualche consiglio pratico su come fare affari in Brasile.

A proposito dei cambiamenti generati dal periodo pandemico, Messana ha commentato: "La pandemia ha dato una lezione importante a tutti: non è necessaria la presenza fisica per poter cominciare a sviluppare un mercato". Grazie a strumenti come webinar e conference call, nel periodo segnato dal Covid GM Venture ha continuato a fare informazione. Sono state numerose le aziende italiane che si sono così avvicinate alla realtà brasiliana. "Infatti", conclude Messana, "il numero delle aziende italiane presenti sul territorio brasiliano, è cresciuto rispetto all'ultimo censimento fatto due anni fa: al 31 dicembre 2022, sono 22 le imprese che si sono aggiunte al conteggio".

Le dichiarazioni ad affaritaliani.it di Francesco Azzarello, Ambasciatore d’Italia in Brasile

Francesco Azzarello, Ambasciatore d’Italia in Brasile, ha dichiarato: "La Guida vuole essere uno strumento sempre aggiornato, migliorato e più approfondito per chi guarda al Brasile come sbocco per le proprie attività". Quando ci si approccia a questo Paese, ha sottolineato Azzarello, l'ottica deve essere di medio e lungo periodo. Gli investimenti devono, infatti, essere sempre supportati da uno studio e da un lavoro volto ad acquisire consapevolezza.

"Bisogna appoggiarsi a consulenti italiani di comprovata notorietà e competenza, che vivono in Brasile e che conoscono entrambe le realtà", ha proseguito l'Ambasciatore. Sicuramente, il Paese rappresenta un terreno fertile di opportunità: "Sono circa un migliaio le società italiane presenti: da Tim Brasile che conta più abbonati in cellulari rispetto all'Italia, a Enel, Leonardo, Ferrero, Pirelli e Stellantis", ha concluso Azzarello.

Le parole dell'Ambasciatore Hadil Da Rocha Vianna, Console Generale del Brasile, ad affaritaliani.it

"Per noi quello di oggi è un evento importante perché è un'iniziativa voluta dall'Ambasciata italiana in Brasile. L'Ambasciatore Azzarello sfrutta sempre questi momenti per agevolare la relazione tra Brasile e Italia, soprattutto sotto il punto di vista commerciale", ha commentato Hadil Da Rocha Vianna, Console Generale del Brasile.

"Il consolato brasiliano a Milano è estremamente attivo", ha proseguito Vianna. In tutta la giurisdizione, sono 90 mila i brasiliani presenti. "Il nostro è un lavoro intenso: il console è l'autorità brasiliana in questa parte d'Italia. Non solo gestiamo la parte di assistenza consolare, ma anche tutto ciò che concerne la divulgazione della cultura e la promozione del commercio e degli investimenti", ha concluso Vianna.