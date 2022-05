Google Italia, Melissa Ferretti Peretti nominata nuova ad

Google Italia, Melissa Ferretti Peretti succede a Fabio Vaccarono

Melissa Ferretti Peretti è il nuovo ad di Google Italia. L’incarico è stato fin qui gestito ad interim da Fuencisla Clemares, country manager in Spagna e Portogallo. Succede di fatto a Fabio Vaccarono, che da ottobre è passato alla guida di Multiversity-Università Telematica Pegaso.

Dopo otto mesi circa è arrivata a soluzione una lunga e laboriosa ricerca. Ferretti Peretti è stata fin qui amministratore delegato di American Express Italia nonchè Head Consumer Business Germania e Austria. E ora ha trovato l’accordo con la società americana, avendo affrontato tutti passaggi del processo di verifica a più livelli che in questi casi sono necessari.

