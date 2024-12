Grandi Stazioni Retail: aperto il nuovo YO! Sushi a Milano Centrale, in collaborazione con SSP

YO! Sushi, aperto a Milano Centrale il nuovo Tokyo Market dopo il successo della prima apertura italiana di Roma Termini

YO! Sushi ha aperto un nuovo ristorante alla stazione di Milano Centrale dopo il successo della prima apertura italiana a Roma Termini. Nato dalla collaborazione tra SSP, azienda leader nella gestione di punti ristoro in contesti di viaggio, e Grandi Stazioni Retail, il nuovo ristorante inaugurato oggi al piano terra della Stazione presenta un'innovativa interpretazione di street food.

Questo concetto dinamico unisce la freschezza del cibo preparato in stile Tokyo, tecnologie avanzate e un'atmosfera vivace e accogliente. L'ampia e ricercata offerta gastronomica punta a offrire un'esperienza culinaria di ispirazione giapponese di alta qualità, consentendo di scegliere tra il piacere di consumare il pasto nei confortevoli spazi del locale o, per chi è di fretta, optare per un pratico servizio da asporto.

“Siamo entusiasti di lanciare il nostro primo YO! Tokyo Market alla Stazione di Milano Centrale, per presentare ai clienti il nostro autentico menu di sushi e street food di alta qualità, ispirato ai nostri viaggi in Giappone e in Asia orientale. Essendo questa la nostra quarta apertura europea di quest’anno, siamo certi che la sana offerta di fast-food giapponese e fresco di YO! sarà ideale per i milanesi, consentendo loro di consumare il loro pasto, a modo loro, attraverso i nostri appetitosi piatti personalizzabili”, ha dichiarato David Dillon, direttore di YO! SUSHI Franchise Director, EMEA & APAC.

Oltre ai piatti più tipici giapponesi come sushi, ramen e poke, YO! offre anche alternative più innovative e ricercate, come le nuove Bento Box personalizzabili, che permetteranno di esplorare i tanti sapori dell’Asia nel cuore di Milano, tra il salmone dolce teriyaki, il pollo piccante al gochujang o il classico katsu. Tutti i piatti di YO! sono composti da ingredienti freschi.

“Con l’apertura del nostro nuovo Yo! Sushi alla Stazione Centrale di Milano, presentiamo la nostra offerta unica sia ai cittadini che ai viaggiatori che passano per la stazione. In SSP ci impegniamo a presentare marchi e prodotti di alta qualità che incontrino i gusti e le esigenze dei nostri clienti. Questa nuova apertura ci permette di presentare i sapori inconfondibili della cucina giapponese proprio nel cuore di uno degli snodi di trasporto più frequentati d’Europa”, ha commentato Gérard d’Onofrio, amministratore delegato di SSP Francia, Belgio, Lussemburgo e Italia.