Grandi Stazioni Retail, conclusa la terza edizione del Senstation Winter a Milano

Grandi Stazioni Retail: terminata con successo la terza edizione di Senstation Winter, il villaggio natalizio di Milano tra intrattenimento e novità aziendali

Grandi Stazioni Retail ha concluso lunedì 6 gennaio la terza edizione di Senstation Winter, il suo format natalizio che ha conquistato ancora una volta il pubblico milanese. Piazza Duca d'Aosta, trasformata in un incantevole villaggio natalizio, ha attirato cittadini, turisti e viaggiatori, confermandosi come una tappa imperdibile del Natale a Milano. In appena tre anni, grazie a Grandi Stazioni Retail, questo evento è diventato uno dei luoghi più amati dalle famiglie e dai giovani durante le festività natalizie.

Quest'anno, Senstation Winter ha ospitato numerose attività che hanno reso l'esperienza ancora più coinvolgente. Non solo intrattenimento e atmosfera natalizia, ma anche l'opportunità per aziende di rilievo di presentare le loro novità. Tra queste, Amazon Music e Xiaomi hanno scelto l'evento come palcoscenico per le loro iniziative.

Xiaomi, leader globale nell'elettronica di consumo, ha sorpreso il pubblico con l'esposizione, in anteprima assoluta per l'Italia, del suo veicolo elettrico Xiaomi SU7 Max. La berlina elettrica innovativa ha catturato l'attenzione di curiosi e appassionati, trasformando il villaggio natalizio in una vera e propria meta per gli amanti della tecnologia e della mobilità sostenibile.

Oltre all'intrattenimento e alle novità tecnologiche, l'edizione 2024-2025 di Senstation Winter ha avuto anche una forte connotazione solidale. Grandi Stazioni Retail ha infatti sostenuto la campagna di raccolta fondi di OBM Onlus, destinata all'umanizzazione del nuovo reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano. In collaborazione con il progetto Ospedali Dipinti, l'iniziativa ha puntato a creare un ambiente più accogliente e a misura di bambino per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

L'intero progetto è stato promosso da Grandi Stazioni Retail e prodotto da AADV Entertainment, realtà italiana specializzata nella creazione e produzione di format originali di live entertainment. Il successo di questa edizione conferma la capacità del format di unire tradizione, innovazione e solidarietà, rendendolo un appuntamento imperdibile del Natale milanese.

Grazie all'ampia partecipazione del pubblico e al supporto delle aziende e delle associazioni coinvolte, Senstation Winter si conferma una manifestazione capace di celebrare lo spirito natalizio in tutte le sue sfaccettature, guardando al futuro con un'attenzione particolare alla tecnologia e alla solidarietà.