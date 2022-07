Grom arruola Totti per il suo primo spot televisivo, on air la campagna

Grom presenta il primo spot televisivo e arruola il "Capitano" Francesco Totti come testimonial

Grom punta al lancio in tv in grande stile e per farlo si affida a Totti. In occasione del suo debutto sul mezzo televisivo con il suo primo spot, il leader dei gelati sceglie un testimonial d’eccezione, “il capitano” Francesco Totti. La campagna del brand di gelati comprende tre spot da 20’’ che vedono come protagonista l’ex calciatore e un “simpatico” conista.

Entrando nella gelateria Grom di fiducia per gustarsi il suo gelato preferito, Totti, come da abitudine, viene accolto da un commesso che non perde occasione per “esilaranti” battute. Lo scambio, caratterizzato da un tono di voce ironico e coinvolgente, si chiude con il voice over “Grom. In gelateria, supermercato e bar”, a sottolineare l’offerta cross-canale del brand.

“L’iniziativa”, spiega l’azienda in una nota, “mette in luce la connessione tra Totti e il marchio torinese. “Il Capitano”, infatti, è un talento che ha lavorato duramente e con sacrificio per tutta la vita per diventare un fuoriclasse. Ma non solo: con la sua simpatia innata, autenticità e spontaneità è in grado di strappare un sorriso a chiunque. Allo stesso modo, Grom si impegna ogni giorno nella ricerca di materie prime di alta qualità per offrire un gusto puro, il migliore possibile. E lo fa credendo fortemente nell’importanza di condividere e regalare sorrisi ai propri clienti.