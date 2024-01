Groupama Assicurazioni: confermato Top Employers Italia per il decimo anno

Groupama Assicurazioni ottiene la certificazione Top Employer Italia anche nel 2024: tra i punti di forza lo sviluppo delle pratiche HR

800 dipendenti e una rete composta da quasi 1.000 agenti capillarmente diffusi su tutto il territorio: è questo l’identikit di Groupama Assicurazioni, prima filiale estera di Groupama, tra i principali player del settore assicurativo in Italia con un giro d’affari totale di oltre 1,2 miliardi di euro, che per il decimo anno consecutivo, si è aggiudicata l’ambito riconoscimento di “Top Employer”.

Rilasciato dal Top Employer Institute, per premiare ogni anno le aziende con i più alti standard qualitativi nelle politiche di gestione delle Risorse Umane, Top Employer è un prestigioso riconoscimento a livello internazionale basato su un rigoroso processo di analisi e verifica. Con il conseguimento della certificazione anche nel 2024, la Compagnia festeggia 10 anni all’insegna dell’eccellenza nelle HR, grazie a strategie efficaci volte a creare un ambiente di lavoro stimolante e motivante, attraverso l’attuazione di politiche finalizzate al benessere e alla crescita delle persone.

Il percorso di accreditamento “Top Employer” è iniziato nel 2015 e in questi 10 anni la Compagnia assicurativa ha raggiunto importanti traguardi, passando da un punteggio complessivo del 65% per le diverse aree analizzate ad uno dell’82%. Le voci di maggior successo risultano essere: “Employer branding” (cresciuto del +53% nell’ultimo decennio), “Wellbeing e Diversity” (che ha segnato un + 49%), e “Learning” (+34%).

In particolare, in quest’ultima edizione, Groupama si è posizionata tra le migliori aziende italiane in ambito HR, riuscendo ad attestarsi al di sopra del benchmark di riferimento nelle aree dedicate alla leadership (steer) e all’organizzazione del lavoro (shape), superiori del +2,16% e del +1,16% rispetto alla media generale. Guardando poi alle singole performance della Compagnia anno su anno, Groupama ha mostrato ampi margini di crescita anche sul fronte della coesione aziendale (unity), con un +2,46% rispetto al 2023.

Quello avviato da Groupama è un percorso virtuoso volto ad accompagnare i propri dipendenti al raggiungimento del loro massimo potenziale, attraverso programmi di apprendimento e sviluppo, garantendo un ascolto costantedelle necessità di ciascuno. Un iter che, rispetto al 2023, non solo ha ottenuto il massimo nelle aree della people strategy e business strategy (100%) ma che ha portato anche a una serie di miglioramenti in 5 diverse aree di competenza, consentendo alla Compagnia di ottenere una crescita significativa nelle voci relative a: benessere aziendale (+11,69%), learning (+7,5%), approccio alla diversità, equità e inclusione (+6,67%) e ambiente di lavoro (+6,34%).

“Quest’anno abbiamo raggiunto un traguardo importante: 10 anni consecutivi da ‘Top Employer’ e non possiamo che esserne orgogliosi. Groupama è un’azienda di persone per le persone e questa nostra identità si traduce non solo nell’attenzione costante alle necessità dei nostri dipendenti e clienti, ma anche nella voglia di guardare a tutto il nostro team di lavoro con l’ambizione di crescere insieme, contribuendo ad un ambiente di lavoro ogni giorno migliore, stimolante e motivante”, ha commentato Carla Bellavia, Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione di Groupama Assicurazioni.

Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni, ha concluso: “Essere ‘Top Employer’ per noi è motivo di orgoglio, ed è anche una responsabilità, che si traduce nell’attenzione che dedichiamo ai nostri dipendenti in quanto parte attiva non solo della nostra impresa ma anche della comunità a cui apparteniamo. Continueremo a investire in questa direzione perché riteniamo di svolgere anche così il nostro ruolo di assicuratori: attori economici e sociali allo stesso tempo”.