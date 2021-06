Gruppo BPER, inaugurato il Punto vaccinale al Centro Servizi di Modena

Gruppo BPER inaugura il Punto vaccinale aziendale al Centro Servizi di Modena

È stata inaugurata questa mattina la Clinica Mobile anti Covid-19 allestita nel parcheggio del Centro Servizi di BPER Banca in via Aristotele 195 a Modena.

Hanno partecipato alla cerimonia il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca Pierpio Cerfogli, il Responsabile Network di UniSalute Alessandro D’Errico, il coordinatore provinciale della campagna vaccinale della AUSL di Modena Eddy Bellei, l’Home Care Manager di Korean, partner sanitario per gli hub vaccinali aziendali, Fabio Vassalli. Era inoltre presente per BPER Banca il Chief Human Resource Officer Giuseppe Corni.

Sono quasi 4.000 i dipendenti del Gruppo BPER e i relativi familiari che hanno aderito alla campagna di vaccinazione a livello nazionale. Con l’installazione della Clinica mobile l’azienda vuole rispondere all’emergenza sanitaria, in sinergia con gli organi istituzionali.

Il progetto si basa su un accordo sottoscritto con UniSalute, primaria azienda assicuratrice: oltre alla vaccinazione sono previsti per i dipendenti e i familiari una polizza assicurativa in caso di eventuali reazioni avverse al vaccino e un indennizzo giornaliero a fronte di ricovero in ospedale.

“È una grande soddisfazione poter avviare l’operatività della Clinica mobile realizzata in collaborazione con Unisalute”, ha dichiarato nel corso della cerimonia Pierpio Cerfogli. “Mettiamo a disposizione dei nostri dipendenti e dei loro familiari un servizio importante, a riprova del valore centrale che l’azienda attribuisce alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Crediamo che questa scelta produrrà benefici anche per l’intera collettività, contribuendo ad alleggerire il carico delle altre Unità dedicate sul territorio. Mi sembra un esempio positivo di sinergia messa in campo per uscire dalla situazione di emergenza e avviarci con determinazione sulla strada della ripresa economica e sociale”.

Le adesioni alla campagna di vaccinazione aziendale si sono concluse il 25 giugno. Nel Punto vaccinale si stanno già effettuando le somministrazioni.