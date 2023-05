Gruppo Datrix: per il 5° anno prosegue la collaborazione con L’Oréal Italia

Gruppo Datrix con L’Oréal Italia per il 5° anno consecutivo: ByTek gestirà le attività di Digital Intelligence & Marketing Science

Prosegue, per il quinto anno consecutivo, la collaborazione tra Gruppo Datrix e L’Oréal Italia. Del progetto si occuperà la società ByTek, martech company di Datrix specializzata in soluzioni software proprietarie di Intelligenza Artificiale per misurare e potenziare le performance di Marketing, che ne gestirà le attività di Digital Intelligence & Marketing Science. L’Oréal Italia, leader del settore cosmetico, si affida a ByTek per digital e search intelligence su 16 brand e 4 divisioni, basato sui pillar Search, Data & Editorial, finalizzati al posizionamento e all’ottimizzazione delle properties digitali italiane di L’Oréal, tra cui Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Tesori di Provenza, Lancôme, Kiehl’s, Biotherm, L’Oréal Professionnel e RedKen.

I verticali strategici su cui si struttura il progetto sono sostanzialmente 3: Market Intelligence, con l'obiettivo di avere un quadro completo dello scenario di mercato, dalla Market Analysis al Marketing Mix Modeling, dall’analisi degli interessi a quella delle conversioni; Search Intelligence & Content Strategy, per massimizzare traffico e posizionamento attraverso una raccolta di dati di ricerca esterni e dati di traffico e visibilità interni, integrati con le priorità dei Brand; Data Governance, supportando l’implementazione tecnica dei tracciamenti con quality check continui a garanzia della solidità dei dati raccolti.

A questi verticali si aggiungono attività complementari, come CRO Analysis & A/B testing, AI generated content e sessioni di formazione per i team di L’Oréal, in particolare training Google Analytics e upskilling sessions su tematiche innovative in ambito digitale.