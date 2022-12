Gruppo FS, attivato il sistema ERTMS sulla linea AV Roma-Firenze

Gruppo FS, attivato sulla linea Alta Velocità Roma – Firenze il secondo tratto di linea con tecnologia ERTMS

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e Italferr, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, hanno installato la tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System) nel tratto compreso fra Arezzo Sud e Orvieto Sud, per complessivi 85 chilometri. La nuova tecnologia, definita come il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, ha come obiettivo generale quello di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario. Quello appena attivato, è il secondo intervento di upgrade tecnologico dopo l'inaugurazione, a dicembre 2020, del primo tratto Rovezzano-Arezzo Sud (64 km) e del relativo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM).

L’attrezzaggio del sistema ERTMS sull’intera linea si concluderà a settembre 2024, con l’attivazione della tecnologia sui restanti 88 chilometri fra Orvieto Sud e Settebagni. Sono stati inoltre eseguiti interventi per la realizzazione di un Sistema Comando e Controllo Multistazione, lo sviluppo di una nuova interfaccia degli impianti di rilevamento temperatura boccole e rotaie e il miglioramento dei sistemi di alimentazione elettrica, diagnostica e telecomunicazione. Gli interventi hanno coinvolto, su più turni, in tutto circa 300 persone del Gruppo FS e delle ditte appaltatrici. L’investimento complessivo è stato di circa 150 milioni di euro, finanziati con fondi PNRR.