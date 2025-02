Gruppo FS, attivato il treno ufficiale de “La notte di Certe Notti” di Ligabue

Gruppo FS, lanciate le corse dei treni straordinari a servizio dei fan di Ligabue per tornare a casa dopo il concerto

Il conto alla rovescia è iniziato: Luciano Ligabue si prepara a tornare sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia per un evento che promette di essere indimenticabile. Il 21 giugno 2025, nel giorno della Festa internazionale della Musica e del solstizio d'estate, il rocker emiliano celebrerà i 30 anni di Certe notti, una delle sue canzoni più amate, con il concerto “La notte di certe notti”.

Per garantire ai fan un rientro comodo e sicuro dopo il concerto, Trenitalia ha annunciato che Frecciarossa sarà il Treno Ufficiale dell'evento. Sono stati previsti treni straordinari con partenza da Reggio Emilia nella notte tra il 21 e il 22 giugno. Due le principali direttrici coperte dal servizio speciale. Un primo treno partirà alle 02:00 da Reggio Emilia con destinazione Salerno e fermate intermedie a Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Napoli Centrale e Salerno. Un secondo treno, sempre con partenza alle 02:00, collegherà Reggio Emilia con Torino Porta Nuova, effettuando fermate a Milano Centrale, Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova.

Per favorire l'afflusso degli spettatori, Trenitalia ha anche lanciato l'offerta speciale FrecciaMUSIC, grazie alla quale sarà possibile acquistare biglietti per Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con sconti fino al 75% rispetto al prezzo base. Per accedere alla promozione basterà inserire il codice “LIGABUE25” al momento dell'acquisto. L'iniziativa è disponibile su tutti i canali ufficiali di Trenitalia, tra cui il sito web, l'app, le biglietterie e le agenzie di viaggio.

Con questa operazione, Gruppo FS conferma il proprio impegno nel supportare i grandi eventi italiani, offrendo un trasporto rapido ed efficiente, senza dimenticare l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Con oltre 270 collegamenti giornalieri e fino a 14 corse bus FrecciaLink, il network ferroviario ad alta velocità consente di raggiungere più di 130 destinazioni in tutta Italia.

A vent'anni dal primo storico concerto a Campovolo, Ligabue è pronto a far risuonare ancora una volta la sua musica in una serata destinata a entrare nella storia. Con Frecciarossa come partner ufficiale, i fan potranno vivere l'esperienza senza pensieri, sapendo di poter contare su un viaggio di ritorno sicuro ed efficiente, per concludere al meglio una notte che si preannuncia epica.