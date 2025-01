Gruppo FS: al via il bando per la galleria Santomarco sulla linea AV Salerno-Reggio Calabria

Gruppo FS: pubblicato il bando da 1,6 miliardi per la galleria Santomarco, snodo cruciale della linea AV Salerno-Reggio Calabria

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della galleria Santomarco, un’opera strategica nell’ambito del progetto “Nuova linea AV/AC Salerno - Reggio Calabria”. Il bando, del valore di oltre 1,6 miliardi di euro, è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea e segna un passo importante verso la trasformazione infrastrutturale del Mezzogiorno.

La galleria Santomarco rappresenta un elemento chiave per la connessione tra Paola/San Lucido e Cosenza, offrendo un nuovo tratto ferroviario a doppio binario progettato secondo gli standard dell’Alta Velocità. La nuova infrastruttura si estenderà per circa 22 km, con 17 km in sotterraneo e 5 km all’aperto, attraversando i territori di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella provincia di Cosenza. Un ulteriore valore aggiunto sarà la costruzione di una nuova stazione a Montalto Uffugo, che migliorerà l’accesso alla rete ferroviaria e servirà anche il polo universitario di Rende, grazie a una viabilità dedicata.

Il progetto complessivo della linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria punta a rafforzare la connessione tra il nord e il sud del Paese, contribuendo a ridurre i divari territoriali in termini di infrastrutture e sviluppo economico. Questo obiettivo si traduce in un itinerario suddiviso in lotti funzionali. Attualmente, il tratto Battipaglia-Romagnano è in fase di realizzazione, mentre i tratti Romagnano-Praia sono in corso di autorizzazione e quelli da Praia a Paola e successivi sono in progettazione.

La galleria Santomarco non è solo un’opera infrastrutturale, ma un simbolo del rilancio economico e sociale del Mezzogiorno. Migliorerà la mobilità, ridurrà i tempi di percorrenza e offrirà nuove opportunità di crescita per le comunità locali, contribuendo allo sviluppo di un sistema ferroviario moderno ed efficiente. Questo progetto, che integra innovazione e sostenibilità, rappresenta un investimento cruciale per il futuro del Sud Italia e per il rafforzamento della coesione territoriale a livello nazionale.