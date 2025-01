Gruppo FS, donato alla Caritas di Roma un nuovo locale per l’accoglienza

Gruppo FS, consegnato un nuovo spazio alla Caritas di Roma per accogliere le persone fragili: accordo firmato da RFI, GS Rail e Vicariato

Un nuovo spazio dedicato all'accoglienza e all'assistenza sociale è stato donato oggi dal Gruppo FS al Vicariato di Roma, un gesto di solidarietà che rafforza l'impegno a supporto delle persone più fragili. Il locale, situato in via Marsala 101, nei pressi della stazione Termini, si estende su 155 metri quadrati e rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza e la riqualificazione dell'area compresa tra via Marsala e Santa Bibiana.

La consegna ufficiale è avvenuta con la firma di un verbale tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI), GS Rail e il Vicariato, consolidando una collaborazione già esistente tra istituzioni pubbliche e sociali. Questo nuovo spazio si aggiunge ad altre due strutture di proprietà RFI, attualmente gestite dalla Caritas Diocesana di Roma per le attività di accoglienza: l'Ostello Caritas Don Luigi Di Liegro e il Ferrhotel. Entrambi questi centri avranno un ruolo cruciale nel garantire ospitalità e supporto ai pellegrini e alle persone più vulnerabili durante il Giubileo 2025.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato figure di spicco del panorama istituzionale e sociale, tra cui Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo FS, Giustino Trincia, Direttore della Caritas di Roma, Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato di RFI, e Rosario Gaetano, AD di GS Sbarra.

“Il rapporto di oltre quarant’anni tra Ferrovie dello Stato e la Caritas è per noi un motivo di grande orgoglio”, ha commentato a margine del sopralluogo l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Stefano Antonio Donnarumma. “Abbiamo voluto toccare con mano il grande ruolo che questa sinergia ha e l’importanza di questi locali dove vengono assistite migliaia di persone in difficoltà che non vengono lasciate per strada ma accolte e supportate”.

L'evento ha offerto anche l'opportunità di riflettere sul grande impegno della Caritas nel tessuto sociale romano. I numeri del 2023 parlano chiaro: oltre 322mila pasti offerti, più di 135mila pernottamenti garantiti, 28mila visite mediche e colloqui di supporto psicologico organizzativo, assistenza per oltre 2500 famiglie e circa 12mila visite domiciliari e sanitarie effettuate.

L'iniziativa del Gruppo FS dimostra come la collaborazione tra il settore pubblico e quello sociale possa contribuire concretamente a migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, offrendo un esempio di solidarietà e sostegno attivo per la comunità.