Gruppo FS e Salone del Libro, lanciato nuovo concorso letterario

Gruppo FS e Salone Internazionale del Libro: arriva la prima edizione del concorso letterario “A/R Andata e racconto. Appunti di viaggio”

Per stimolare la scrittura attorno al tema del viaggio, che sin dall’antichità affascina l’essere umano, Gruppo FS e il Salone Internazionale del Libro di Torino hanno lanciato il concorso letterario “A/R Andata e racconto. Appunti di viaggio”, dedicato a racconti inediti di scrittori e scrittrici esordienti dai 18 anni in su, che non abbiamo mai pubblicato alcun racconto o romanzo edito da una casa editrice italiana e distribuito in libreria.

Saranno ammessi racconti di lunghezza compresa tra le 15.000 battute (spazi inclusi) e le 20.000 battute (spazi inclusi) che abbiano come tema centrale il viaggio sostenibile nei suoi molteplici significati e sfumature. La partecipazione è gratuita e la consegna del racconto deve avvenire seguendo le indicazioni presenti nel regolamento entro e non oltre le 12:00 del 3 febbraio 2023.

Una prima commissione tecnica, nominata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, selezionerà una rosa di 25 racconti finalisti che passeranno alla giuria finale, la quale, composta da 8 tra scrittori e scrittrici e da un rappresentante del Gruppo FS, selezionerà i tre racconti finalisti. I 25 lavori saranno, infatti, letti e valutati da scrittrici e scrittori che nei loro romanzi e saggi hanno saputo raccontare tutte le sfumature del viaggio, da quello reale e sperimentato in prima persona a quello immaginato, dai viaggi nella storia a quelli realizzati da protagonisti del passato. A far parte della Giuria sono stati chiamati: Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Matteo Nucci, Antonio Pascale, Lorenza Pieri, Veronica Raimo.

La proclamazione dei tre racconti vincitori si terrà durante Il Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolgerà dal 18 al 22 maggio 2023. Le opere vincitrici verranno pubblicate insieme ai racconti degli scrittori e scrittrici che fanno parte della Giuria finale in un’antologia edita da una casa editrice italiana. Tutti i 25 finalisti riceveranno una carta regalo Trenitalia.

L’iniziativa vede il Gruppo FS impegnato con un prestigioso partner culturale, quale Il Salone Internazionale del Libro, per promuovere e sostenere, anche attraverso la filiera del libro, la cultura della sostenibilità in un’ottica di inclusività e di accessibilità. È una vocazione naturale per un’azienda come il Gruppo FS Italiane, radicato da oltre un secolo nel tessuto civile, economico e sociale italiano e protagonista dello sviluppo del Paese. Il concorso, in linea con lo spirito del Salone del Libro, mira inoltre a fare emergere la creatività che ogni viaggiatrice e viaggiatore porta con sé, stimolando giovani e adulti a esprimerla attraverso la scrittura.