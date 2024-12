Gruppo FS rinnova l’impegno per l’accessibilità nella Giornata internazionale delle Persone con Disabilità

Gruppo FS, Giornata internazionale delle persone con disabilità: continuano gli sforzi per una mobilità sempre più inclusiva e accessibile

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Gruppo FS conferma il suo impegno per una mobilità sempre più inclusiva e accessibile. Questa ricorrenza è un’opportunità per sensibilizzare sul valore della diversità come risorsa strategica e per ribadire il proprio sforzo nel rendere il trasporto ferroviario sostenibile e fruibile da tutti. Tra le priorità, il miglioramento dell’accessibilità delle stazioni e il potenziamento dei servizi per persone con disabilità o a ridotta mobilità.

Il 2 dicembre, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha visitato la sede centrale del Gruppo FS a Roma. Accompagnata dai vertici aziendali, ha esplorato la Sala Operativa e la Sala Blu nazionali di RFI, che coordinano l’assistenza ai viaggiatori con disabilità. Presenti all’incontro Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato di FS, Gianpiero Strisciuglio di RFI e Giuseppe Inchingolo, responsabile delle comunicazioni e sostenibilità del Gruppo.

RFI continua il lavoro per migliorare l’accessibilità delle stazioni, aumentando il numero di strutture supportate dalle Sale Blu, attualmente 16, con una rete estesa a 367 stazioni (+9% rispetto al 2023). Si prevede di raggiungere i 468.000 servizi di assistenza entro fine anno (+14% rispetto all’anno precedente). Tra gli investimenti principali figurano 600 nuovi carrelli elevatori, di cui 225 già operativi, e un piano da oltre 5 miliardi di euro per eliminare le barriere architettoniche in 600 stazioni entro il 2025.

Da anni il Gruppo FS organizza tavoli tecnici e incontri con le principali associazioni di categoria, come FAND, FISH, FIABA e ANPVI, per promuovere soluzioni inclusive. Recentemente, FS ha ospitato un evento interno in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone con Sindrome di Down (AIPD) per formare i dipendenti sulla comunicazione e interazione con le persone con questa disabilità. Trenitalia continua a migliorare l’accessibilità della sua flotta. Il 100% delle Frecce e degli Intercity è accessibile e, entro il 2025, anche il trasporto regionale sarà completamente adeguato. Per i bus, la flotta di Busitalia è equipaggiata con pedane e elevatori per passeggeri a mobilità ridotta.

Trenitalia è pioniera nel servizio di video-interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS), disponibile presso biglietterie, desk AV e FRECCIALounge in sei stazioni principali. Questo servizio, attivabile anche via QR code, migliora l’esperienza di viaggio per i clienti sordi, fornendo anche un’informativa sulla privacy in LIS. L’impegno del Gruppo FS per l’inclusione è dimostrato dagli investimenti e dalle innovazioni che migliorano l’esperienza di viaggio per tutti. Il lavoro costante per eliminare barriere e garantire piena accessibilità testimonia l’obiettivo di FS: rendere la mobilità un diritto universale.

Leggi qui tutte le notizie di Corporate.