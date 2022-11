Gruppo FS, il 23 novembre a Roma l’evento "MercInTreno 2022"

Gruppo FS partecipa a "MercInTreno 2022", il forum del trasporto ferroviario previsto a Roma il prossimo 23 novembre

MercInTreno, il forum del trasporto ferroviario merci che si svolgerà il 23 novembre dalle ore 9:00 presso la sede del CNEL a Roma, patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è giunto alla XIV edizione. L'incontro permetterà di discutere temi chiave che riguardano l’attuazione del PNRR nella crisi energetica, il futuro del trasporto ferroviario intermodale e le sfide che l’innovazione tecnologica impone al trasporto delle merci su ferro. Il settore della logistica ferroviaria costituisce un comparto economico fondamentale imprescindibile per una qualsiasi politica dei trasporti che si ponga obiettivi generali di decarbonizzazione dell’ambiente. La pandemia e la guerra in Ucraina, tuttavia, hanno determinato un nuovo scenario economico e una logistica con esigenze differenti rispetto agli anni precedenti.

L’aumento del costo di energia elettrica da trazione ferroviaria si attesta, mediamente, al + 517% rispetto ai valori del 2020. Il rincaro energetico ha generato un extra-costo per le imprese di trasporto ferroviario delle merci non assorbibile internamente né riversabile sul mercato. I numerosi interventi previsti dal PNRR, in parte già avviati, se non coordinati con le esigenze del traffico ferroviario, rischiano di provocare danni allo stesso e all’intero settore. Il trasporto intermodale ferroviario ha dimostrato durante la recente pandemia la sua affidabilità e resilienza, garantendo il trasporto delle merci al sistema produttivo italiano con grande efficienza.

L’innovazione tecnologica, elemento necessario per realizzare gli obiettivi previsti dal Green Deal europeo, deve essere coordinata con le esigenze del settore e contemperare le capacità di investimento delle imprese rispetto ai vantaggi previsti. Il Forum MercInTreno è pronto ad offrire il proprio contributo in una giornata dedicata, all’insegna del confronto e delle proposte concrete, capaci di guidare il settore verso un unico progetto di sviluppo condiviso. Per coloro che non potranno partecipare fisicamente ci sarà la possibilità di seguire l'evento in live streaming sul canale youtube di MercInTreno.

É prevista la presenza di: Nicola Zaccheo (Presidente ART), Domenico De Bartolomeo (Direttore Ansfisa), Olga Simeon (DG Competition State aid transport UE), Enrico Pujia (Direttore Generale MIT) Gianpiero Strisciuglio (AD Mercitalia Logistics, Gruppo FS Italiane) e i rappresentanti dei principali player del settore. Inoltre, interverranno anche Edoardo Rixi (Viceministro Infrastrutture e Trasporti), Tullio Ferrante (Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti) e Salvatore Deidda (Presidente Commissione Trasporti).