Gruppo FS, Polo Logistica: 1,4 miliardi di investimenti in nuovi asset

Gruppo FS, pianificati nuovi investimenti nel Piano Strategico 2025-2029: rinnovo della flotta e piattaforma web integrata

Il Polo Logistica del Gruppo FS punta a un ruolo sempre più centrale nel trasporto merci europeo, con un investimento di 1,4 miliardi di euro destinato allo sviluppo di nuovi asset fisici e digitali. Un piano ambizioso, delineato nella strategia 2025-2029, presentato lo scorso dicembre dall'Amministratore Delegato Stefano Antonio Donnarumma.

L'obiettivo del Polo Logistica è consolidarsi come operatore multimodale di riferimento in Europa, rafforzando il trasporto integrato intermodale e posizionandosi come Freight Forwarder a supporto del sistema industriale continentale. Il focus sarà su un approccio orientato al cliente, con un'offerta sostenibile end-to-end e una crescente proiezione internazionale.

“Il Polo Logistica sta attuando una profonda trasformazione per rispondere al meglio alle esigenze del mercato, incrementando l’efficientamento operativo, le sinergie di business e valorizzando gli asset”, ha spiegato l’Amministratore Delegato del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, “Per affrontare al meglio le diverse sfide legate all’evoluzione del settore del trasporto ferroviario in Europa, il Piano strategico 2025-2029 prevede ricavi in crescita con un tasso annuo di circa l’8%, che arriveranno a 2 miliardi di euro nel 2029 e investimenti per un impegno complessivo di 2,16 miliardi di euro, focalizzati su digitalizzazione e sostenibilità, sviluppo terminal e asset strategici, acquisto loco elettriche e carri di ultima generazione”.

Nei prossimi cinque anni, il Polo Logistica del Gruppo FS si prepara a un profondo rinnovamento della propria flotta, con l'obiettivo di rispondere in modo sempre più efficiente e sostenibile alle esigenze del mercato. Il piano prevede l'introduzione di mezzi moderni e diversificati, tra cui 110 locomotive elettriche, 25 locomotive da manovra ibride o a carburanti alternativi, oltre 2.000 carri di ultima generazione, 42 camion, 5 gru mobili, 8 gru a portale e una nuova nave ibrida per il traghettamento nello Stretto di Messina.

Un pacchetto di investimenti mirato, volto a potenziare le sinergie tra i diversi mezzi di trasporto e offrire soluzioni sempre più innovative e integrate. A supporto di questa trasformazione, verrà introdotta una piattaforma digitale avanzata che fungerà da interfaccia unica per i clienti, consentendo la gestione completa end-to-end del trasporto. Questo sistema digitale avrà il compito di connettere domanda e offerta nel trasporto combinato ferro-gomma-nave, ottimizzando il collegamento tra terminal, hub e ultimo miglio.

Complessivamente, il Piano Strategico 2025-2029 del Polo Logistico prevede investimenti per 2,16 miliardi di euro, con un focus su digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo di infrastrutture strategiche. Il nuovo piano andrà ad integrare una flotta già composta da 650 locomotori, 14.000 carri, 5 navi e 30 camion, oltre ai 21 terminal gestiti in Italia e in Europa, rafforzando così il ruolo del Gruppo FS nel settore logistico europeo.