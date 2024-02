Gruppo FS Italiane incontra le Associazioni dei Consumatori

Gruppo FS accoglie le Associazioni dei Consumatori nella sede di Villa Patrizi: focus su PNRR

Il Gruppo FS Italiane e le Associazioni dei Consumatori si sono incontrate oggi 5 febbraio, nella sede di Ferrovie dello Stato Italiane di Villa Patrizi. Tra i temi affrontati sono lo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli investimenti in atto sulla rete infrastrutturale, il potenziamento dell’intermodalità, il punto sui contratti di servizio in essere con le Regioni e i piani di abbattimento dei passaggi a livello, la riqualificazione delle stazioni e il rinnovo della flotta dei treni, nonché le azioni per lo sviluppo del turismo e il piano di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili che FS sta portando avanti.

Prosegue così il percorso di confronto e sinergia tra FS e i Poli del Gruppo (Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano) con il mondo delle associazioni dei consumatori. Una collaborazione che si è rafforzata con la firma, nel febbraio del 2023, di un Protocollo d’Intesa volto a rafforzare l’informazione, la condivisione e il dialogo tra le parti nell’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita di passeggeri e cittadini. Presenti all’incontro di oggi le organizzazioni ACU; Adiconsum; Adoc; Adusbef; Altroconsumo; Assoutenti; Casa del Consumatore; Cittadinanzattiva; CTCU; Codacons; Codici; Confconsumatori APS; Federconsumatori; Lega Consumatori; Movimento Consumatori; Movimento Difesa Del Cittadino; U.Di.Con. APS; Unione Nazionale Consumatori.