Gruppo FS, Mercitalia Logistics e Mercitalia Intermodal si aggiudicano due Merit Award

Gruppo FS, Mercitalia Logistics e Mercitalia Intermodal premiate per l'eccellenza nella qualità, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro

Importante riconoscimento per Mercitalia Logistics e Mercitalia Intermodal, entrambe parte del Polo Logistica del Gruppo FS. Le due società hanno ricevuto i prestigiosi Merit Award dall'ente di certificazione SGS per l’adozione di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) che copre la Sicurezza del Lavoro, la gestione Ambientale e la Qualità. Il Merit Award, rilasciato da SGS, leader globale nei servizi di certificazione, ispezione e analisi, rappresenta un Certificato d’Eccellenza riservato alle aziende che hanno integrato i tre sistemi di gestione secondo gli standard internazionali ISO: ISO 9001 per la Qualità, ISO 14001 per la gestione ambientale e ISO 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro. La premiazione è avvenuta nell’ambito della fiera Green Logistics Expo di Padova.

Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics, ha espresso soddisfazione per il risultato: “Il Sistema di Gestione Integrato è stato implementato allo scopo di garantire la soddisfazione dei nostri clienti ed il raggiungimento degli obiettivi aziendali, la minimizzazione degli impatti ambientali e la salute e la sicurezza dei nostri stakeholders. Questo a conferma dell’impegno quotidiano del Polo nell’attuazione di un processo di miglioramento continuo in chiave green, confermandosi protagonista nel panorama ferroviario merci europeo”.

Anche Paola Santarelli, Business Manager della divisione Business Assurance di SGS, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento: “Siamo lieti di poter rilasciare a Mercitalia Logistics e Mercitalia Intermodal questo importante riconoscimento. Il tema della Logistica Green è la chiave per un futuro aziendale sostenibile e profittevole”.