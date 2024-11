Gruppo FS, quattro nuovi mezzi green per il terminal merci di Pomezia

Polo Logistica FS, introdotti 4 nuovi mezzi green nel terminal merci di Pomezia con un investimento di 3,4 milioni di euro

Il Polo Logistica del Gruppo FS ha introdotto quattro nuovi mezzi green nel terminal merci di Pomezia, gestito da Mercitalia Shunting & Terminal. Si tratta di due locotrattori elettrici e due gru reach stacker, realizzati per migliorare l’efficienza operativa e ridurre l’impatto ambientale. L’investimento complessivo di 3,4 milioni di euro è stato co-finanziato attraverso fondi del Piano Nazionale Complementare (PNC) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



I due locotrattori Vaiacar sono stati sviluppati per operare sia su rotaia che su strada, offrendo massima flessibilità nei movimenti all’interno del terminal. Dotati di alimentazione 100% elettrica, questi mezzi garantiscono la totale eliminazione delle emissioni di CO2, un contributo significativo agli obiettivi di sostenibilità. Con una capacità di traino fino a 4.100 tonnellate e quattro ruote stradali per manovre agili anche in spazi ridotti, rappresentano un’evoluzione tecnologica in grado di migliorare le operazioni ferroviarie. Il finanziamento del Piano Nazionale Complementare ha coperto il 30% del costo di questi mezzi, previsti dal Decreto Loco-Trattori.



Le due gru reach stacker CVS Ferrari sono progettate per la movimentazione di container, casse mobili e semirimorchi. Con una capacità di sollevamento fino a 45 tonnellate e un braccio telescopico che incrementa la capacità di stoccaggio, queste gru rappresentano il massimo dell’innovazione attualmente disponibile in Italia. Grazie ai sistemi avanzati per l’ottimizzazione del consumo di carburante e la riduzione delle emissioni, contribuiscono a minimizzare l’impatto ambientale delle operazioni. Il loro acquisto è stato finanziato per il 48,5% con fondi del PNRR.



“L’acquisto dei nuovi mezzi per il terminal di Pomezia rappresenta una milestone importante per lo sviluppo industriale del Polo Logistica, che vede il rinnovo della flotta come pillar strategico a garanzia di servizi sempre più efficienti e, soprattutto, sostenibili in tutte le fasi della supply chain”, ha affermato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics.

Livio Ravera, Amministratore Delegato di Mercitalia Shunting & Terminal, ha sottolineato: “Il terminal di Pomezia conferma il suo ruolo principale per il trasporto merci intermodale nel centro Italia. Questi nuovi mezzi tecnologici ci permettono di velocizzare le operazioni di manovra e migliorare la qualità del servizio offerto, per rispondere sempre di più alle esigenze dei clienti”.

Questi nuovi mezzi rafforzano il posizionamento del terminal di Pomezia come punto di riferimento per il trasporto merci intermodale, contribuendo a rendere la logistica ferroviaria e intermodale più sostenibile e innovativa.