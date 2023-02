Gruppo FS, Trenitalia: parte il Frecciarossa targato Ducati

Gruppo FS, Trenitalia: parte lo speciale Frecciarossa con la livrea dedicata al team Ducati Corse

Gruppo FS Italiane ha presentato questa mattina il nuovo Frecciarossa con la livrea dedicata al team Ducati Corse. Il treno è partito dal binario 1 della stazione di Roma Termini: sulla pellicolatura che lo accompagnerà, l'immagine del campione del mondo di MotoGP Francesco Pecco Bagnaia. A fianco del Frecciarossa, per l'occasione, anche la nuova Ducati Desmosedici. Presente all'evento l’Amministratore Delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris e l’Amministratore Delegato di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS) Luigi Corradi.

L'iniziativa conferma e rafforza la partnership vincente con la casa motociclistica di Borgo Panigale, che ha visto raggiungere importanti traguardi sportivi come la vittoria del Motomondiale lo scorso anno. Una collaborazione di successo che accosta due eccellenze come Frecciarossa e Ducati nel campo dell’ingegneria e dei motori, e che dimostra come le sponsorizzazioni di Trenitalia siano mirate ad incoraggiare e supportare il mondo dello sport.

Una giornata quasi da ferroviere, quindi, per Pecco Bagnaia. Accompagnato dal Direttore Generale Ducati Corse Luigi Dall’Igna, ha visitato il FRECCIALounge di Roma Termini, e, dopo la presentazione della livrea, è salito a bordo del Frecciarossa per sedersi in cabina di guida e scoprire il funzionamento della trazione e tutti i comandi del treno. Dopo le fotografie di rito e la firma degli autografi, il pilota della Ducati, accompagnato dall’AD di Trenitalia Luigi Corradi si è recato nella sala operativa dell'azienda di trasporto nella sede di Villa Patrizi.

Da sempre, Ducati e il Gruppo FS sono gemellate dalla vocazione alla velocità, dall’attenzione allo sviluppo tecnologico e ingegneristico e dalla stessa passione per lo sport nella sua espressione più nobile, laddove a essere esaltate sono le doti umane delle persone che lo rappresentano. Un’importante occasione per celebrare e confermare un sodalizio di indiscusso successo.