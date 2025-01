Gruppo FS, il Polo Logistica si aggiudica la gara di Colgate-Palmolive per l'export dei prodotti in Europa

Gruppo FS, il Polo Logistica ottiene per il sedicesimo anno consecutivo la gestione dell'export dei prodotti Colgate-Palmolive nel mercato europeo

Mercitalia Intermodal, una società del Polo Logistica del Gruppo FS, ha ottenuto per il sedicesimo anno consecutivo l'incarico di gestire l’export dei prodotti per la cura della persona e parafarmaceutici di Colgate-Palmolive destinati ai principali mercati europei. L’accordo annuale prevede la fornitura di servizi di trasporto door-to-door, che collegano lo stabilimento di Anzio (RM), il più grande d'Europa, con i centri di distribuzione situati in Olanda, Francia, Germania e Gran Bretagna. Il servizio include sei treni settimanali tra il terminal di Pomezia e Duisburg, il principale polo logistico della Germania.

"La partnership con Colgate-Palmolive, con servizi dedicati dal nostro stabilimento fino ai centri di distribuzione europei, rappresenta il miglior esempio del nostro lavoro quotidiano", ha dichiarato Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di Mercitalia Logistics. "Un approccio che ritroviamo anche nel nostro nuovo piano strategico 2025-29, dove ci poniamo l'obiettivo di consolidare il nostro ruolo come freight forwarder al servizio del sistema industriale europeo, mettendo sempre il cliente al centro con un'offerta sostenibile end-to-end".

Oltre ai vantaggi logistici, questa collaborazione ha anche una forte valenza ecologica. Infatti, il trasporto ferroviario consente di ridurre il traffico merci su strada, contribuendo a una significativa diminuzione delle emissioni di CO2 e alleggerendo la congestione sulle principali arterie stradali europee. Inoltre, il progetto ha portato a una riduzione dei tempi di consegna dei prodotti.

Questo accordo è parte integrante della strategia del Polo Logistica, che punta a promuovere una rete di trasporto intermodale più sostenibile. I servizi di trasporto door-to-door, che collegano le principali aree industriali italiane a Germania, Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra e Scandinavia, si inseriscono perfettamente negli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea. La tratta Pomezia-Duisburg, in particolare, ha visto un notevole incremento, passando da circa 2.000 a 10.000 spedizioni annue negli ultimi 15 anni. Questo ha consentito di rimuovere dalle strade circa 20.000 camion, con un risparmio di oltre 46.000 tonnellate di CO2 ogni anno.