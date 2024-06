Gruppo FS presenta i risultati del primo trimestre: ricavi operativi a € 4 mld

Gruppo FS, annunciati i risultati del primo trimestre 2024: ricavi operativi pari a oltre 4 miliardi di euro

Il Gruppo FS ha presentato i risultati dei primi tre mesi del 2024, evidenziando un significativo incremento dei ricavi operativi a oltre 4 miliardi di euro e una crescita degli investimenti tecnici che hanno superato i 3 miliardi di euro, con un aumento del 49% rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Il Gruppo FS ha chiuso il primo trimestre 2024 con una performance positiva dei principali indicatori economico-finanziari ed ha segnato una decisiva accelerazione degli investimenti tecnici, un incremento di circa il 50% rispetto al dato registrato nello stesso periodo del 2023. L’incremento dei ricavi è stato trainato dalle solide performance operative e dalla ripresa dei volumi dei passeggeri trasportati in tutti i segmenti di business del Polo Passeggeri con una crescita a doppia cifra nell’Alta Velocità. Ha altresì contribuito ai risultati il programma di rigenerazione urbana del Polo Urbano che nei primi tre mesi del 2024 ha perfezionato la vendita degli scali ferroviari dismessi di Milano Farini e San Cristoforo”, ha commentato Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane.

Il primo trimestre del 2024 ha visto un incremento dei ricavi operativi di 820 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo un totale di 4.085 milioni di euro, grazie soprattutto al contributo positivo del Polo Passeggeri e del Polo Urbano. L’EBITDA è cresciuto del 19%, raggiungendo i 392 milioni di euro. Gli investimenti tecnici sono aumentati del 49%, superando i 3 miliardi di euro, evidenziando l'impegno del Gruppo FS nel sostenere il sistema industriale nazionale con un significativo livello di investimenti, prevalentemente in infrastrutture ferroviarie e stradali.

La posizione finanziaria netta è pari a circa 11,7 miliardi di euro, con un incremento di 480 milioni di euro rispetto a dicembre 2023, a supporto del ciclo degli investimenti del Gruppo. Inoltre, il Gruppo FS ha registrato circa 3.000 assunzioni nel primo trimestre del 2024, portando il numero totale di dipendenti a 93.900 unità al 31 marzo 2024, rispetto ai 92.446 di dicembre 2023. Il Gruppo ha inoltre beneficiato di 8,5 miliardi di euro di investimenti da fondi PNRR e ha aggiudicato gare per un valore di 4,9 miliardi di euro nel primo trimestre 2024, segnando un importante sforzo per la realizzazione di opere strategiche per il Paese.

4o