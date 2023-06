Gruppo FS, presentate le novità della Trenitalia Summer Experience 2023

Polo Passeggeri del Gruppo FS inaugura la Trenitalia Summer Experience ‘23: le offerte per i viaggiatori che scelgono la mobilità sostenibile

L’11 giugno, con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo, si inaugura ufficialmente la Trenitalia Summer Experience 2023: le offerte del Polo Passeggeri del Gruppo FS si rinnovano anche quest’anno, accompagnando i viaggiatori all’insegna della sostenibilità, del comfort e della sicurezza. Le proposte per il nuovo anno guardano con un occhio di riguardo alle soluzioni di mobilità integrata, ormai simbolo di una modalità di viaggio più smart e consapevole, con offerte vantaggiose per i giovani e per coloro che viaggiano in compagnia dei propri amici a quattro zampe.

A presentare le novità della Trenitalia Summer Experience 2023, sono intervenuti questa mattina in conferenza stampa a Roma Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia e Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia. “Con la Summer Experience del Polo Passeggeri abbiamo rafforzato ulteriormente l’attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni”, ha raccontato l’AD Corradi. “Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend. Elemento centrale e strategico del Polo Passeggeri è l’intermodalità. Per tale ragione abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l’esperienza del viaggiatore e di offrire soluzioni integrate per l’intero percorso, da casa a destinazione, e non solo da stazione a stazione”.

Nei primi 5 mesi del 2023, le società del Polo Passeggeri del Gruppo FS hanno registrato un totale di 225 milioni di passeggeri (+24% rispetto al 2022). Durante la stagione estiva, i treni Frecce, Intercity, Regionale e FSE garantiranno in Italia oltre 6.600 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono circa 11.000 corse bus di Busitalia e FSE. In Europa, nuovo mercato domestico del Gruppo FS, saranno oltre 3.300 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 8.000 le corse bus.

Tema centrale dell'offerta estiva di quest'anno è sicuramente l’intermodalità: la pianificazione del viaggio, infatti, sarà ancora più completa grazie alla rinnovata app di Trenitalia, che permetterà di acquistare facilmente i titoli di viaggio per treni, bus e parcheggi del Gruppo Ferrovie dello Stato. Sulla rete ferroviaria italiana correranno oltre 250 Frecce al giorno, per oltre 120.000 posti offerti ai clienti nazionali e internazionali, a cui andranno ad aggiungersi 120 Intercity e oltre 6000 treni del Regionale al giorno.

Riconfermati per quest'estate gli speciali “Treni del mare” tra Lombardia e le spiagge del Ponente e Levante Ligure; i treni “Line”, con le novità del Cerrano Line e del Collio Line, con fermate strategiche presso alcune delle più note e belle destinazioni estive e i “treni-bici”, perfetti anche per le uscite di grandi gruppi in Friuli, Veneto, Marche e Abruzzo. Le novità per gli appassionati della bicicletta continuano poi tutto l'anno, con circa 26 mila posti bici quotidianamente a disposizione dei viaggiatori di Regionale, Intercity ed Eurocity, le cui prenotazioni sono aumentate del 30% rispetto al 2022.