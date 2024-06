Gruppo FS: Terminali Italia entra a far parte del Polo Logistica

Gruppo FS: Terminali Italia entra ufficialmente a far parte del Polo Logistica, l'obiettivo è coordinare trasporto ferroviario e stradale

Terminali Italia, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato che gestisce 14 terminal merci intermodali in tutta Italia, entra ufficialmente a far parte del Polo Logistica. Questo passaggio strategico è in linea con il Piano Industriale del Gruppo, guidato dall’Amministratore Delegato Luigi Ferraris, e rappresenta un importante passo verso l'integrazione e l'efficienza del settore logistico. L’operazione è stata realizzata attraverso la scissione della quota rappresentativa dell’intero capitale sociale di Terminali Italia da Rete Ferroviaria Italiana a favore di Mercitalia Logistics. Con questa mossa, Mercitalia Logistics, la società capofila del Polo Logistica, diventa il socio unico di Terminali Italia, assumendo anche la direzione e il coordinamento della controllata. Questa ristrutturazione organizzativa è volta a migliorare la sinergia tra i servizi ferroviari e quelli su gomma, un elemento cruciale per aumentare la quota di traffico intermodale delle merci in Italia.

Grazie alla gestione integrata dei servizi terminalistici di ultimo miglio, l'assegnazione di Terminali Italia al Polo Logistica permetterà una più efficiente coordinazione tra trasporto ferroviario e stradale. Questo cambiamento punta a rafforzare la competitività del sistema logistico nazionale, offrendo servizi più integrati e performanti. L’organico di Terminali Italia, composto da oltre 230 persone, rimarrà invariato, garantendo continuità operativa e professionalità consolidate. L'iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e innovazione del Gruppo FS Italiane, che continua a investire in infrastrutture e soluzioni logistiche avanzate per sostenere lo sviluppo economico del Paese.