Gruppo FS, Trenitalia: nel 2025 100 nuovi treni regionali per 850 milioni di euro

Gruppo FS, Trenitalia Regionale: 100 nuovi treni e iniziative innovative per una mobilità più sostenibile nel 2025

Nel 2025 Trenitalia Regionale consoliderà il proprio impegno verso una mobilità sempre più sostenibile e innovativa. L'anno si apre con l'annuncio di cento nuovi treni regionali, un investimento complessivo di 850 milioni di euro che contribuirà a raggiungere l'ambizioso obiettivo di 430 milioni di viaggiatori stimati. Questo sviluppo si inserisce nel quadro del Piano strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane, che punta a un rinnovo significativo della flotta e al miglioramento del servizio.

Grazie ai Contratti di Servizio stipulati con Regioni e Province Autonome, il 2024 ha visto la consegna di 540 treni di nuova generazione, che si aggiungono ai 335 già acquistati in precedenza, portando il totale a 875 convogli in circolazione. Entro il 2027, il numero salirà a 1.061 nuovi treni, rappresentando l’80% della flotta rinnovata e un investimento complessivo di sette miliardi di euro.

Tra le novità che caratterizzeranno il 2025, spicca l’introduzione dell’indennizzo automatico per i passeggeri che acquistano il Biglietto Digitale Regionale. In caso di ritardi, l’indennizzo sarà accreditato automaticamente entro 30 giorni, senza necessità di alcuna richiesta da parte dell’utente. Prosegue anche il programma loyalty “X-GO”, che nel 2024 ha raggiunto oltre un milione di iscritti, offrendo ora la possibilità di accumulare punti in modo più rapido, con due punti per ogni euro speso.

Un’ulteriore iniziativa del 2025 è il progetto “Viaggi in Regionale”, realizzato in collaborazione con Lonely Planet, che promuove cinque itinerari italiani (Tuscany Line, Trasimeno Line, Trabocchi Line, Salento Line e Taormina Line). Questi percorsi permettono di scoprire panorami unici e di vivere esperienze eno-gastronomiche e naturalistiche, supportati dalla Promo Italia in Tour, che consente viaggi illimitati su treni regionali per 3 o 5 giorni.

Il Giubileo 2025 rappresenta un altro importante capitolo per Trenitalia Regionale, con iniziative pensate per agevolare gli spostamenti dei pellegrini diretti a Roma. In collaborazione con ATAC, è stata attivata la vendita dei biglietti Metrebus sull’app Trenitalia, per semplificare l’utilizzo dei mezzi pubblici nella Capitale e nell’area metropolitana. Inoltre, sono state potenziate le corse del Leonardo Express, con partenze fino alle 23:35 da Roma Termini e fino alle 00:23 dall’Aeroporto di Fiumicino.

Per promuovere i viaggi spirituali e i pellegrinaggi, Trenitalia ha realizzato un travel book in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi. Questo volume presenta venti tra le principali mete di culto italiane, accessibili comodamente in treno. Il 2024 si è chiuso con risultati significativi, tra cui un incremento di 8 milioni di passeggeri, per un totale di 415 milioni di viaggiatori. Circa il 45% di questi ha scelto i treni regionali per motivi di svago e turismo. Tra i successi più rilevanti si annoverano il lancio del nuovo brand Regionale, il miglioramento della sostenibilità della flotta e l’aumento dei collegamenti intermodali, arrivati a circa 200 in tutta Italia.

L'anno appena trascorso ha visto anche una maggiore diffusione del Biglietto Digitale, che rappresenta ora il 43% dei biglietti di corsa semplice venduti. Inoltre, il nuovo sistema di pagamento Tap&Tap è stato esteso, dopo il Veneto, alle tratte per gli aeroporti di Fiumicino, Torino, Cagliari e Palermo, nonché sulle linee Firenze-Pisa-Livorno e Torino-Bardonecchia, confermando l’impegno di Trenitalia per una mobilità sempre più smart e integrata.