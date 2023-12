Gruppo Generali premiato con il "Transatlantic Award"

Gruppo Generali premiato dall’America Chamber of Commerce in Italy con il "Transatlantic Award"

Il Gruppo Generali è stato premiato dall’America Chamber of Commerce in Italy con il Transatlantic Award per gli investimenti sull’asse transatlantico. Il riconoscimento è stato ritirato da Carlo Trabattoni, CEO di Generali Asset & Wealth Management, nel corso della diciassettesima edizione del “Transatlantic Award Gala Dinner”, che si svolta ieri sera a Milano alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, a cui è stato riconosciuto il “Transatlantic Leadership Award”, dell’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti d’America, Mariangela Zappia, e di Jack Markell, Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia.

Generali, uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell’asset management, è stata premiata per l’acquisizione di Conning Holdings Limited da Cathay Life, società controllata da Cathay Financial Holdings, una delle più rilevanti istituzioni finanziarie dell’Asia. Conning Holdings Limited, con sede negli Stati Uniti, è tra i principali asset manager globali dedicati alla clientela assicurativa e istituzionale con circa $ 157 miliardi di Asset Under Management. A seguito dell’acquisizione di Conning e delle sue controllate, gli Asset under Management complessivi del Gruppo aumenteranno a $ 845 miliardi. Grazie all’operazione, le diversificate competenze di investimento e le attività per clienti terzi di Generali si estendono a Stati Uniti e Asia, in linea con la strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ del Gruppo.