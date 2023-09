Gruppo Intesa Sanpaolo, Neva SGR: aperti due fondi per 500 milioni di euro

Gruppo Intesa Sanpaolo, Neva SGR lancia i fondi Neva II Global e Neva II Europe: 500 milioni di euro per l'innovazione

Neva SGR, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha annunciato oggi il lancio dei nuovi fondi Neva II Global e Neva II Europe, con una raccolta complessiva di 500 milioni di euro. L'iniziativa fa seguito al successo del fondo Neva First, che ha raccolto 250 milioni di euro da investire in start-up hi-tech italiane ed estere operanti in diversi settori. Luca Remmert, Presidente di Neva SGR, e Mario Costantini, CEO e General Manager della Società, hanno presentato oggi i due nuovi fondi alle Officine Grandi Riparazioni di Torino a una platea di venture capitalist, corporation, investitori istituzionali, esperti, imprenditori e startupper da tutta Italia e da numerosi altri Paesi, in particolare Stati Uniti e Israele. L’evento è stato introdotto dall’intervento Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo.

"Intesa Sanpaolo, primo gruppo bancario del Paese, ha voluto entrare direttamente nel mondo del Venture Capital. Lo consideriamo uno strumento efficace per sviluppare l’innovazione, e in particolare la creatività dei giovani, e quindi essenziale per risolvere i problemi di sostenibilità, non soltanto ambientale, del mondo contemporaneo", ha dichiarato il Presidente Gros-Pietro. "Contiamo sulla potenza finanziaria del Gruppo, e sulla sua capacità relazionale, che in campo scientifico e tecnologico si avvale dell’Innovation Center: sono strumenti potenti per sviluppare iniziative efficaci e profittevoli".

"Infatti, il Fondo Neva First ha ottenuto risultati eccellenti, e ha attratto investitori eccellenti. Li ringrazio per aver condiviso i nostri obiettivi, ed è un piacere aver condiviso con essi i risultati già molto positivi sinora ottenuti. Sono convinto che questo sia solo l’inizio di una formula che darà un grande contributo alla crescita di Intesa Sanpaolo, del Venture Capital in Italia e del sistema economico e sociale in generale", ha concluso Gros-Pietro. "Credo che il Venture Capital sia uno degli strumenti utili a sviluppare una società progressiva, inclusiva e sostenibile. Anche in questo campo Intesa Sanpaolo intende operare secondo i propri principi, nel rispetto del proprio codice etico. Ringrazio tutti gli intervenuti e lascio la parola ai protagonisti".