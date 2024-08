Gruppo Ludoil: presentato il Bilancio di Sostenibilità 2023

Gruppo Ludoil presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023: forte crescita nei carburanti bio, investimenti nel biometano e riconoscimento EcoVadis per l’impegno ESG

Il Gruppo Ludoil ha svelato il suo Bilancio di Sostenibilità 2023, evidenziando i progressi e gli investimenti significativi nell'ambito della sostenibilità e dell'innovazione. Nel corso dell'anno, Ludoil ha distribuito oltre 1.657 milioni di tonnellate di carburanti, con un incremento del 58% rispetto al 2022, e ha incrementato la quota di carburanti bio del 78%. Questo notevole aumento riflette una strategia di diversificazione e crescita che ha visto anche l'espansione della propria infrastruttura, che ora comprende 9 depositi fiscali, 120 km di oleodotti, e un impianto di biometano in fase di costruzione a Belpasso, in Sicilia.

Il Gruppo ha investito oltre 100 milioni di euro per la trasformazione dell’impianto di compostaggio di Belpasso, puntando alla produzione di biometano da FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano). Questo progetto, che prevede la creazione di una delle strutture di compostaggio più avanzate al mondo, si inserisce in un'ottica di economia circolare e risponde alle direttive europee per la decarbonizzazione. Inoltre, Ludoil ha trattato oltre 95.000 tonnellate di rifiuti organici, convertendoli in risorse di valore attraverso processi innovativi, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale.

Il riconoscimento di EcoVadis con il badge COMMITTED per Ludoil Energia sottolinea l’eccellenza aziendale in ambito ESG, confermando la solidità delle pratiche sostenibili implementate. Con un organico di circa 215 dipendenti e un piano di welfare in fase di sviluppo, Ludoil non solo investe in progetti infrastrutturali e di clean energy, ma si dedica anche al benessere dei propri collaboratori, cercando di migliorare l’equilibrio vita-lavoro.

“Crescita, diversificazione strategica verso fonti rinnovabili e investimenti in progetti di economia circolare sono i pilastri del nostro piano industriale. Stiamo costruendo solide fondamenta per affrontare le sfide future legate al cambiamento del paradigma energetico, pronti a supportare l’Italia in questa indispensabile fase di transizione”, ha commentato Donato Ammaturo, Presidente del Gruppo Ludoil.

Rodolfo Errore, Direttore Generale del Gruppo Ludoil, ha aggiunto: “Il nostro modello innovativo si basa su un solido e comprovato track record imprenditoriale, al servizio di un progetto ambizioso di cambiamento di paradigma. Stiamo investendo in asset strategici infrastrutturali per sostenere la transizione energetica, instaurando alleanze e partnership con istituzioni finanziarie e stakeholder industriali, con un focus mirato sulla clean energy, la valorizzazione del capitale umano e una decisa spinta verso l'internazionalizzazione”.