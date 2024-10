Gruppo Mediobanca al fianco della Scuola Oliver Twist di Cometa

Mediobanca con la Scuola Oliver Twist di Cometa: lanciato il nuovo progetto formativo 'Tessiamo il futuro'

Il Gruppo Mediobanca ha annunciato una nuova collaborazione con Cometa, che mira a sostenere la formazione degli studenti della Scuola Oliver Twist nel settore tessile. Il progetto, intitolato “Tessiamo il futuro. Percorso di innovazione e sostenibilità tessile”, si propone di preparare giovani professionisti per la catena produttiva tessile, con un focus su competenze digitali e sostenibilità ambientale, elementi fondamentali per il futuro del settore.

Attraverso il modello scuola-impresa, il progetto intende costruire e valorizzare competenze specifiche, preparando gli studenti della Scuola Oliver Twist per l’ingresso nel mondo del lavoro. Questo approccio prevede anche corsi personalizzati che mirano a ridurre gli abbandoni scolastici e a garantire il successo formativo, facilitando l’occupabilità dei giovani. In particolare, il programma sarà dedicato a contrastare le fragilità sociali e a promuovere l’empowerment femminile, attraverso una formazione inclusiva.

Il progetto, della durata di tre anni, prevede il coinvolgimento di 100 studenti all'anno, per un totale di 300 percorsi formativi. Saranno coinvolti anche 55 docenti, co-docenti e tutor della Scuola. Mediobanca, attraverso questo sostegno, conferma il suo impegno per l'inclusione sociale, con particolare attenzione ai giovani in situazioni di fragilità.

“Rinnoviamo con orgoglio la nostra collaborazione con Cometa, dopo il successo dell'Accademia del Legno. Desideriamo unire la promozione dell'inclusione sociale alla formazione di giovani talenti in settori produttivi strategici per il nostro Paese. Questo progetto non solo costruisce e valorizza le competenze necessarie a garantire un futuro lavorativo a questi ragazzi, ma promuove anche un modello di eccellenza inclusiva, coerente con il nostro impegno sociale”, ha commentato Giovanna Giusti del Giardino, Chief Sustainability Officer del Gruppo Mediobanca.

Giovanni Figini, preside della Scuola Oliver Twist di Cometa, ha aggiunto: “In Cometa crediamo profondamente nel valore di ogni persona. La difficoltà di alcuni è riconoscerlo e farlo emergere, Mediobanca da anni condivide con noi questo sguardo. Vogliamo accompagnare e coinvolgere gli studenti in un percorso di formazione che permetta loro di ‘fare per davvero’, sviluppando competenze in un settore in continua evoluzione”.

Il rinnovato impegno del Gruppo Mediobanca con Cometa segue i risultati raggiunti dal progetto dell'Accademia del Legno, avviato nel 2018 in collaborazione con la Contrada degli Artigiani di Cometa. In cinque anni, l’Accademia ha formato 332 studenti del settore legno, attivando numerosi tirocini per giovani in situazioni difficili. Il 95% degli studenti ha proseguito gli studi o ha trovato un’occupazione al termine del percorso formativo, dimostrando l’efficacia del modello di formazione scuola-impresa. A conferma del legame tra Mediobanca e Cometa, oltre 130 dipendenti del Gruppo hanno partecipato ad attività di volontariato aziendale, offrendo il loro supporto in vari ambiti, dallo studio alla manutenzione degli spazi.