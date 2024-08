Gruppo Sella: nel I semestre 2024 margine d'intermediazione salito a 527 milioni

Gruppo Sella, pubblicati i risultati del I semestre 2024: in crescita margini, raccolta, impieghi e clienti

Gruppo Sella ha condiviso i risultati positivi ottenuti nel primo semestre del 2024. In particolare, il gruppo ha registrato un utile netto pari a 81,4 milioni di euro. Inoltre, si è confermata la costante crescita degli impieghi, che salgono del 4,4% rispetto a giugno 2023 e raggiungono gli 11,4 miliardi di euro. Anche il margine d'intermediazione è in crescita (+5,4% rispetto a giugno 2023) ed è pari a 527 milioni di euro.

Anche il margine di interesse si mantiene in crescita, raggiungendo i 282 milioni di euro (+5,6%) beneficiando delle dinamiche positive dello spread commerciale e dell’aumento degli impieghi medi. I ricavi netti da servizi sono aumentati a 211,6 milioni di euro (+1,7%), soprattutto grazie all’ottimo andamento dei servizi d’investimento e in generale alla buona performance commissionale registrata da tutti i settori di attività. Il risultato netto dell’attività finanziaria è positivo, pari a 33,4 milioni di euro e si confronta con i 25,1 milioni di euro a giugno 2023.

Gli investimenti, nel primo semestre dell’anno, sono stati pari a 53,2 milioni di euro (circa 50 milioni di euro nel primo semestre 2023), esclusa la componente immobiliare. In merito all’evoluzione di raccolta e impieghi, il primo semestre 2024 registra la crescita complessiva della raccolta globale che, per la prima volta nella storia del gruppo, ha superato i 60 miliardi di euro (esattamente 61,2 miliardi di euro a valori di mercato), in aumento del 16,7% rispetto a giugno 2023 e dell’8,4% rispetto alla fine del 2023.

Particolarmente rilevante il risultato ottenuto in termini di crescita dei clienti: 115.000 in più rispetto a giugno 2023 (187.000 includendo Hype, detenuta in joint venture paritetica con illimity). Questo dato positivo testimonia l'efficacia della strategia industriale basata sulla centralità del cliente e sull’ampiezza, la qualità e l’innovazione dell’offerta. Il numero totale dei clienti è pari a 1,4 milioni (3,1 milioni considerando Hype).

In più, nei primi sei mesi del 2024, il gruppo ha rafforzato il proprio impegno nella sostenibilità, aumentando le masse intermediate nella raccolta, impieghi e investimenti conformi ai criteri ESG. Tra le iniziative spicca il nuovo fondo di Sella Sgr, che seleziona strumenti di investimento valutando l’impegno degli emittenti nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, il gruppo ha ampliato il proprio parco impianti per la produzione di energia rinnovabile, con l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva di 17 MW, pari al consumo annuo del gruppo, grazie a un investimento di circa 20 milioni di euro nel triennio.

Parallelamente, il gruppo ha continuato a sostenere iniziative di solidarietà, rinnovando la collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi tramite il fondo iCare di Sella Sgr. Questo fondo ha finanziato progetti di ricerca oncologica, destinando oltre un milione di euro a sette progetti specifici dalla sua istituzione nel 2020. Inoltre, per promuovere l'imprenditoria femminile, dpixel, venture business dell'ecosistema Fabrick, è stato lanciato il progetto DonNa, mirato a supportare aspiranti imprenditrici con formazione, incubazione e accelerazione di nuove imprese.