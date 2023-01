Gruppo Tempocasa lancia il nuovo spot green con Più Mutui Casa

Gruppo Tempocasa e Più Mutui Casa on air sulle reti Mediaset: la nuova campagna pubblicitaria dedicata alla sostenibilità

Gruppo Tempocasa torna on air insieme a Più Mutui Casa, la società di mediazione creditizia del gruppo, con una nuova campagna pubblicitaria di co-branding, in onda sui canali Mediaset e sul digital fino al 7 gennaio.

Lo spot vuole trasmettere l’impegno che da sempre le due realtà aziendali mettono nei confronti dell’ambiente, oltre a veicolare i valori della sostenibilità attraverso piccole ma significative azioni quotidiane.

“Dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla programmazione dello scorso anno, abbiamo deciso di investire in una nuovacampagna, ancora una volta dedicata alle famiglie e alle nuove generazioni, scegliendo come soggetto un cartone animato”, spiega Valerio Vacca, direttore comunicazione e marketing di Gruppo Tempocasa.

“La campagna rientra appieno nel percorso di sostenibilità che Tempocasa ha intrapreso già da qualche anno e si pone l’ambizioso obiettivo di raccontare, in chiave sostenibile, uno spaccato di vita quotidiana che prima o poi coinvolge tutti, ovvero la ricerca di una casa da comprare. Lo fa attraverso il personaggio principale, la piccola ape Mielodie, per avvicinare i più piccoli ai temi ambientali”.

La scelta della protagonista dello spot non è casuale: dal 2020 infatti il brand lega il suo nome ad Apicolturaurbana.it, progetto dedicato allo sviluppo dell’apicoltura in contesti urbani e non, ed ha adottato due alveari della Cascina Linterno, nella zona ovest di Milano.