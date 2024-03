Gruppo Web 365: annunciata l'apertura del nuovo Hub Digitale 'The Core'

Gruppo Web 365 inaugura il nuovo Hub Digitale 'The Core', l'obbiettivo è offrire soluzioni di pianificazione ai clienti e ai centri media

Il Gruppo Web 365 è lieto di presentare il lancio della sua più recente iniziativa, The Core, un innovativo digital hub progettato per offrire soluzioni di pianificazione ai suoi clienti e ai centri media. Come editore indipendente, Web 365 vanta un portfolio di oltre 150 testate editoriali, raggiungendo una vasta audience di oltre 10 milioni di utenti unici al mese e generando più di 270 milioni di visualizzazioni mensili delle pagine (fonte: Google Analytics, febbraio 2024).

The Core offre agli inserzionisti una serie di formati pubblicitari innovativi, supportati da strumenti proprietari di intelligenza artificiale che garantiscono risultati KPI tra i più significativi e competitivi sul mercato. Nel solo primo bimestre del 2024, The Core ha gestito con successo oltre € 1,4 milioni di ricavi pubblicitari, generando circa 2 miliardi di impression. L'offerta pubblicitaria comprende formati video, native e display, con l'obiettivo di implementare un sistema proprietario senza cookie entro la fine dell'anno.

A capo di The Core c'è Daniele Carnevali, che porta con sé una vasta esperienza maturata nel suo percorso all'interno del Gruppo Web 365. Commentando i primi risultati del 2024, il nuovo AD ha dichiarato: "Il mercato dimostra un notevole interesse verso la nostra offerta. Per questo motivo, vogliamo sviluppare un'organizzazione attenta e prossima alle esigenze dei clienti, in grado di sostenerli nelle scelte strategiche di pianificazione. Il 2024 vede anche un arricchimento del nostro team con l'ingresso di nuove figure professionali chiave, come Eleonora Distinto (Sales Manager) e Valentina Fiorentini (Product e Monetization Director). Sono certo che la nostra collaborazione porterà a importanti risultati. Inoltre, stiamo progettando l'apertura di due nuove sedi a Milano e Roma".