Healthcare, Alira Health si rafforza su ricerca e sviluppo biomedicale

I servizi mirati di ricerca e sviluppo medico e biomedico sono uno degli assett cruciali del futuro a medio e lungo termine. Oggi, per le società di consulenza in campo sanitario, poter offrire un ‘pacchetto completo’ al proprio cliente è fondamentale sia per coprire la domanda laddove manchi ancora un’offerta, sia per rafforzare la propria divisione di ricerca.

Alira Health una delle principali società globali di consulenza in campo sanitario e delle scienze della vita, ha annunciato l’acquisizione di CROS NT, un’organizzazione di ricerca a contratto (CRO) basata sui dati, con headquarter in Italia e sedi in Europa e Stati Uniti. CROS NT fornisce soluzioni biometriche innovative, di alta qualità e costo-efficaci che supportano i clienti nello sviluppo di terapie e soluzioni diagnostiche per migliorare la vita dei pazienti in tutto il mondo. L’acquisizione consente ad Alira Health di rafforzare la propria expertise e di ampliare l’offerta di servizi di consulenza che aiutano le aziende dell’healthcare, payer e fornitori a scoprire nuove opportunità, accelerare l'innovazione e migliorare gli outcome per i pazienti.

“Siamo davvero entusiasti di aver acquisito i servizi biometrici di CROS NT a livello globale. Le sinergie tra le nostre aree operative regolatorio, sviluppo clinico e Real-World Evidence (RWE) e le competenze biometriche di CROS NT a livello globale rafforzeranno ulteriormente la capacità unica di Alira Health di supportare i clienti lungo tutto il ciclo di vita delle loro soluzioni", ha dichiarato Gabriele Brambilla, Amministratore Delegato di Alira Health. “L'ingresso di CROS NT consentirà inoltre ad Alira Health di espandere la gestione diretta degli studi clinici in Europa. Abbracciamo l'impegno e la passione di CROS NT nell'essere un visionario nella ricerca clinica e siamo orgogliosi di accogliere l’Amministratore Delegato di CROS NT, Paolo Morelli, e il suo team nella nostra azienda in rapida crescita”.

“CROS NT è lieta di unirsi ad Alira Health per servire al meglio i propri clienti offrendo un portafoglio completo di servizi e soluzioni. Siamo entusiasti di contribuire alla mission di Alira Health di trasformare la sanità creando valore per i pazienti", ha affermato Paolo Morelli, Amministratore Delegato di CROS NT. "Il nostro team di professionisti con un’ampia esperienza nel settore creerà valore attraverso i nostri servizi combinati, accelerando l'innovazione e offrendo ai pazienti lo standard di cura di domani".

Alira Health è una società di consulenza internazionale, in prima linea nella trasformazione della sanità. Fornisce una gamma di servizi integrati, progettati per aiutare le aziende del settore sanitario e delle scienze della vita a innovare e crescere durante tutto il ciclo di vita delle loro soluzioni.

Alira Health è stata fondata nel 1999 e ha sede a Framingham, Massachussets, Stati Uniti. La società è presente con i propri uffici a San Francisco, California, Stati Uniti; Parigi, Francia; Barcellona, Spagna; Monaco, Germania; Milano, Italia; e Basilea e Ginevra, Svizzera.