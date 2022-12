Healthcare: il Gruppo Bianalisi acquista il Centro Medico Meditel

Bianalisi compra il Centro Medico Meditel

Bianalisi e il suo Presidente Giuliano Caslini annunciano di aver sottoscritto il contratto per l’acquisizione del Centro Medico Polispecialistico Meditel, il quale entrerà a far parte del Gruppo Bianalisi, il più importante operatore indipendente di diagnostica in Italia, posizionatosi come vera e propria piattaforma attiva nel settore dei servizi di diagnostica di laboratorio e per immagini, e dei servizi poliambulatoriali.

Con un fatturato previsto di €190 milioni per l’esercizio in corso, dalla sua nascita il Gruppo Bianalisi ha registrato una crescita costante sia organica che per linee esterne. L’acquisizione del Gruppo Meditel rappresenta la più significativa per rilevanza e dimensioni nella storia di Bianalisi che, solo nel 2022, ha finalizzato 20 operazioni confermando il proprio ruolo di polo di aggregazione delle eccellenze diagnostiche in un settore ad altissimo tasso di crescita, nonché strategico per assicurare nei territori servizi di diagnostica sanitaria avanzata e prevenzione per i pazienti.

Il Gruppo Meditel, centro polispecialistico di eccellenza sito in Lombardia, opera con un portafoglio di servizi rivolto alla specialistica ambulatoriale, diagnostica di laboratorio e diagnostica per immagini, medicina dello sport, odontoiatria, fisioterapia e assistenza domiciliare integrata. In particolare, il Gruppo Meditel conta oltre 200 medici specialisti attivi in più di 40 specialità cliniche e più di 60 operatori che lavorano in stretta sinergia per offrire le migliori soluzioni diagnostiche e le cure più appropriate ai circa 66.000 pazienti che ogni anno si rivolgono a Meditel.

Numeri quelli di Meditel che andranno a sommarsi a quelli del Gruppo Bianalisi che, con una rete di oltre 250 laboratori, oltre 60 poliambulatori e centri di diagnostica per immagini e un network di più di 900 medici, accoglie ogni anno oltre 2,5 milioni di pazienti all’interno delle proprie strutture, distribuite in 10 regioni Italiane. La capillarità territoriale, unita alla qualità dei servizi offerti nel rispetto dei più alti standard del settore, rendono Bianalisi un punto di riferimento per i propri pazienti.

Con oltre 100 acquisizioni realizzate dal 2000 ad oggi e un portafoglio di servizi in continua crescita, Bianalisi rappresenta infatti il più importante operatore privato indipendente in Italia nel settore della diagnostica ed è il punto di riferimento a 360 gradi per i propri pazienti, offrendo loro un’esperienza di diagnostica su tutto il territorio nazionale fortemente integrata, dalla diagnostica di laboratorio alla diagnostica genetica (medicina predittiva) e diagnostica per immagini, fino all’attività poliambulatoriale specialistica, presso le proprie sedi o in telemedicina.

Giuliano Caslini, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato di Bianalisi, ha così commentato: “Uno dei pilastri fondamentali della strategia di crescita di Bianalisi consiste nel potenziamento del proprio network attraverso una sempre più stretta cooperazione con realtà sanitarie locali di eccellenza, punti di riferimento sul territorio, con un’equipe di professionisti qualificati e macchinari e tecnologie all’avanguardia. In Meditel abbiamo trovato queste caratteristiche e siamo lieti di accogliere la struttura nel nostro Gruppo. Riteniamo che Meditel, in continuità con quanto svolto finora, possa ulteriormente consolidare il proprio impegno nei confronti dei suoi pazienti, beneficiando dall’appartenenza a un operatore leader come Bianalisi e ampliando ancor più l’offerta di prestazioni sanitarie. Meditel rappresenta un centro di eccellenza riconosciuto in tutta la Lombardia per gli altissimi standard qualitativi, e sono convinto che il suo grande capitale umano possa esprimere al meglio le proprie potenzialità ridefinendo best practices su tutto il territorio nazionale facendo leva sulle oltre 60 strutture poliambulatoriali di Bianalisi.”

Ugo Zaffaroni, Fondatore e Presidente di Meditel, aggiunge: “Dopo diversi anni dedicati a sviluppare un servizio di altissima qualità al paziente, siamo lieti di entrare a far parte di un Gruppo interamente di proprietà italiana che sposa i nostri stessi valori e guidato da una persona di grande esperienza nel settore come Giuliano Caslini. Ritengo che la forte cultura imprenditoriale di Bianalisi, unita alle competenze di un Gruppo con un network di scala nazionale, siano estremamente sinergici con Meditel che potrà trarne grande giovamento sia in termini di ampiezza dell’offerta di prestazioni sanitarie che di opportunità di crescita. Ed è anche per questo motivo che sono lieto di poter continuare a portare il mio contributo al Gruppo Meditel anche per i prossimi anni, garantendo la piena continuità con la filosofia che ha guidato l’azienda sino ad oggi”.

