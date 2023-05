Henoto: quando allestire (e creare) è più di un Mestiere. Tutto italiano.

Sedici sedi nel mondo dagli Usa all’Europa, dall’Asia al Medio Oriente, 300 collaboratori, un fatturato che all’ultimo esercizio segna un +67 milioni, oltre 200 eventi e progetti in portafoglio e idee chiare per il futuro. Il Gruppo Henoto è una splendida realtà tutta italiana, capace di ritagliarsi un proprio ruolo in un settore complicato come quello fieristico, affermandosi come player di riferimento nella progettazione, realizzazione e gestione di allestimenti a 360 gradi e di diversificare ulteriormente la propria offerta grazie alle non facili lezioni apprese durante la pandemia.

L’industria fieristica italiana è capace di generare un impatto sui territori quantificabile in 22,5 miliardi di euro l’anno, per un valore aggiunto generato dal b2b fieristico di oltre 10 miliardi di euro (Studio Prometeia per AEFI- 2022). Sempre secondo AEFI le aziende che partecipano alle Fiere sviluppano risultati di crescita in media del +12% rispetto a chi invece diserta questi appuntamenti. L’Italia produce il secondo volume di affari legato alle fiere in Europa, indotto compreso, seconda solo alla Germania.

Affaritaliani.it ha incontrato il Presidente di Henoto, Daniele Passini, nella sede bolognese del Gruppo

Affabile, energico, schietto Passini non è uomo da giri di parole. "Veniamo da lontano", precisa subito, "abbiamo una lunga storia alle spalle e le fiere sono la nostra casa. BolognaFiere è la nostra solida base di partenza, poi col tempo abbiamo capito che potevamo allargare i nostri orizzonti, che occuparci solo di commercializzazione degli allestimenti fieristici solo su Bologna era riduttivo. Siamo partiti acquisendo un’azienda di assoluta eccellenza e leader del settore allestimenti quale la GiPlanet di Padova. Henoto è nata nel 2021, un periodo certo non facile. Ma la pandemia ci ha dato un’ulteriore spinta verso innovazione e sostenibilità, i principi basilari su cui abbiamo creato questo progetto. Ne aggiungo un terzo: la sicurezza e la tutela dei lavoratori. Per noi è un principio fondamentale. E siamo contenti di essere rigorosi e attenti a questo aspetto. Sicurezza e specializzazione. Prima vengono le persone, lavoratori e collaboratori. Il resto è una naturale conseguenza di una solida impostazione di questi principi".