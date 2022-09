Hera, al via le iscrizioni ai progetti di educazione ambientale

Hera annuncia l'avvio delle iscrizioni ai progetti di educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e grado

Dopo un difficile periodo di incertezza, oltre 540 mila studenti emiliano-romagnoli tornano ad occupare i banchi di scuola. Per loro arriva un'allettante proposta, la possibilità di partecipare gratuitamente ai progetti di educazione ambientale e divulgazione scientifica del Gruppo Hera. Fra pochi giorni si apriranno le iscrizioni per i corsi "La Grande Macchina del Mondo" e "Un pozzo di scienza", dedicati agli studenti in arrivo da istituti di ogni ordine e grado. Lo scorso anno i progetti della multiutility hanno coinvolto quasi 100 mila studenti in oltre 3.000 attività, con l'obiettivo di aumentare il numero anno dopo anno.

Il 28 settembre apriranno le iscrizioni per "La Grande Macchina del Mondo", mentre bisognerà aspettare il 4 ottobre per iscriversi al progetto "Un pozzo di scienza". Le novità e le attività in cantiere per quest'anno verranno presentate dai docenti in occasione degli Open Day, previsti il 27 settembre e il 6 ottobre. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di aumentare e migliorare il livello di coscienza ambientale dimostrato dai più giovani. Le nuove generazoni vengono spesso considerate come i migliori alleati nella sfida contro l’emergenza climatica, ed è giusto offrire loro tutti gli strumenti per riuscire.

Per andare incontro alle nuove esigenze ambientali, le iniziative previste dal Gruppo Hera saranno caratterizzate da percorsi innovativi sui temi di energia, acqua e ambiente. Programmati un totale di 70 percorsi con laboratori inediti, eventi e altre novità per docenti e alunni. Il programma stilato per "La Grande Macchina del Mondo" prevede l'aggiunta di una nuova attività: l’Officina di Archimede. I bambini e le bambine coinvolti riceveranno informazioni sulle tematiche del risparmio energetico, dell’uso consapevole dell’acqua e delle risorse, il tutto attraverso una sperimentazione giocosa che prevede la realizzazione di vere e proprie invenzioni.

Gruppo Hera: laboratori e attività a favore della sostenibilità ambientale

Tra gli strumenti più innovativi aggiunti quest'anno, il Cubo GMM per l’Ambiente, un gadget ludico-creativo pensato per far uscire La Grande Macchina del Mondo dagli zaini e portarla anche in famiglia. Non mancheranno proposte dedicate amche ai docenti, che potranno seguire il webinar formativo di Daniela Lucangeli (prof.ssa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova) sul ruolo dell’emozione nell’apprendimento e su come innescare l’amore per la conoscenza e far crescere una nuova coscienza ambientale.

Per gli studenti che scelgono di partecipare al progetto "Un pozzo di scienza", il tema centrale sarà quello delle GenerAzioni in cammino. I cittadini del futuro, donne e uomini, saranno chiamati a cogliere l’eredità di chi li ha preceduti per diventare il motore trainante di un nuovo e profondo cambiamento, che riguarda i molteplici aspetti della vita e agisce sullo sviluppo sociale, economico ed ambientale del nostro Pianeta.

Parteciperanno ai lavoratori e alle attività di divulgazione scientifica importanti figure come Luca Mercalli, Stefano Mancuso, Alberto Recchi, Eugenio Coccia e Silvia Bencivelli. Gli studenti potranno cimentarsi in un nuovo percorso di Citizen Science, per partecipare attivamente a un progetto di ricerca scientifica promosso dalla rete internazionale Fresh Water Watch sulla qualità delle acque. Verranno poi attivati i progetti di dibattito e di web journal, che gli studenti realizzano producendo contenuti editoriali su temi scientifici e di attualità.

Infine, gli studenti iscritti potranno visitare in prima persona gli impianti del Gruppo Hera, coinvolti in attività dinamiche e sorprendenti a favore della sostenibilità ambientale.