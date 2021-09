Hertz agli Italian Mission Awards. Archiapatti: “Fiduciosi verso il futuro”

Italian Mission Awards 2021: Hertz Italia si conferma la migliore società di autonoleggio per il business travel

È stato assegnato a Hertz l’Italian Mission Award 2021 che la riconferma migliore società di autonoleggio per i viaggiatori di affari, per la terza volta in assoluto e il secondo anno di seguito.

Si è svolta ieri sera presso l’Alcatraz di Milano l’ottava edizione degli Italian Mission Awards, l’ambito premio per il settore dei viaggi d’affari. Trenta premi suddivisi in dieci macro categorie: Trasporto aereo, Alberghi, Meeting ed eventi, Relocation, Società di autonoleggio, Travel technologies, Travel management company (Tmc), Destinazione di viaggio business e Travel manager. Un evento importante per celebrare la ripartenza del settore seppur ancora legata a travel policy aziendali stringenti e condizionate da restrizioni governative.

La giuria ha assegnato a Hertz, tra le più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car, il premio 2021 con la seguente motivazione: “Per la presenza capillare in Italia e nel mondo, per l'ampia flotta in grado di rispondere a tutte le esigenze e per gli interessanti servizi a disposizione della clientela corporate”.

Il settore del Business Travel infatti è un target molto importante per Hertz, che studia prodotti specifici tenendo in considerazione che le esigenze dei viaggiatori d’affari sono incardinate su valori essenziali come la flessibilità.

“Sono particolarmente orgoglioso stasera di essere qui per questo importante riconoscimento”, ha commentato Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia, ritirando il premio sul palco dell’Alcatraz di Milano. “Salgo su questo palco a rappresentare tutta la squadra Hertz che ancora una volta, per la terza volta, e per la seconda consecutiva viene premiata per la passione, l’impegno, la dedizione, la compattezza e la grandissima forza che ha dimostrato. Voglio esprimere ancora una volta quanto particolare sia anche quest’anno il valore di questo risultato, il momento è ancora complicato ma la determinazione con cui lo affrontiamo e i segnali positivi che riscontriamo ci fanno guardare con fiducia in avanti. Gli elevati standard espressi anche nella sicurezza sanitaria offerta ai nostri Ospiti sono stati apprezzati, a confermarlo il punteggio elevato di NPS (Net Promoter Score). Questo importante riconoscimento conferma l’apprezzamento dal settore del Business Travel, ci riempie di soddisfazione e premia il nostro continuo investimento in questo settore che evidentemente va nella giusta direzione. A convincere la giuria sono stati l'eccellenza e la qualità del servizio, unite alla trasparenza delle tariffe e alla capillare presenza sul territorio italiano e nel mondo, e questi rappresentano i valori chiave alla base della filosofia che guida il nostro lavoro ogni giorno”.