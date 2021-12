I fondi sovrani puntano sulla buona governance e guardano all’Europa

Dopo 15 anni di attività nel nostro paese, Cristina Ungureanu ha accettato il ruolo di Governance Manager presso Qatar Investment Authority (QIA), il fondo sovrano dello Stato del Qatar.

Cristina è stata la prima manager a ricoprire un ruolo di Governance in un Asset Manager in Italia come Head of Corporate Governance e Stewardship di Eurizon, la divisione di asset management di Intesa Sanpaolo.

Una posizione creata recentemente allo scopo di sviluppare il team di Corporate Governance all'interno del QIA e di renderlo un centro di eccellenza. Voluta direttamente dalla leadership di QIA, l’assunzione della Ungureanu che si è quindi trasferita a Doha, risulta preziosa e fondamentale per guidare la creazione di nuovi framework e implementare i piani di crescita del Fondo nei prossimi anni.

Una scelta 'storica'

E’ un segnale importante riguardo ai diritti sociali e delle donne il fatto che il Fondo sovrano dell’emirato abbia scelto una donna europea per guidare il processo di evoluzione e sviluppo della Governance. Un ruolo fondamentale per il futuro del Fondo, per i suoi prestigiosi asset nazionali e internazionali e strategico per il paese.

QIA è stato fondato nel 2005 per rafforzare l'economia del paese diversificandosi nel tempo in nuove classi di attività. Basandosi sull'eredità degli investimenti in Qatar che risale a più di tre decenni, il crescente portafoglio di investimenti a lungo termine di QIA contribuisce a integrare la ricchezza dello Stato del Qatar basato sulle risorse naturali. Già nel 2008, QIA, attraverso il forum internazionale dei fondi sovrani, ha aiutato a redigere i Principi di Santiago che oggi fissano il livello delle best practice nella governance per i Fondi Sovrani ed è stato inoltre fondatore dell'iniziativa per il clima One Planet Sovereign Wealth Fund.

“Ho accettato con grande piacere questa opportunità di carriera - dichiara Cristina Ungureanu - con il desiderio di dare un contributo importante alla creazione di valore per questo paese del Golfo. L’approccio di QIA e, in generale dei fondi sovrani, è in evoluzione verso un’attenzione sempre più crescente agli aspetti di Governance e Sostenibilità – un’opportunità per me di contribuirvi, di avere un impatto concreto nel mondo, considerando il ruolo che hanno i Fondi Governativi nello sviluppo sostenibile globale. QIA ha dimostrato attraverso le sue vari azioni che intende guidare la classe di investitori del Sovereign Wealth Fund sul tema dell’ESG (Environmental, Social and Governance) e degli investimenti sostenibili. Il Qatar si sta muovendo molto velocemente in questo momento sulle questioni legate alla sostenibilità, e non ho voluto perdere l’opportunità di farne parte".

Cristina Ungureanu ha conseguito la laurea in Economia e Gestione aziendale, un Master in Affari Internazionali e un Dottorato in Finanza e Banche. Prima del suo ruolo in Eurizon, ha lavorato in ambienti aziendali e accademici internazionali in Sudafrica, Regno Unito e Italia, fornendo consulenza e ricerca di alto livello in materia di Corporate Governance a una molte istituzioni. È autrice di numerose pubblicazioni sull’argomento e sulla regolamentazione finanziaria ed è spesso invitata come relatrice a varie conferenze internazionali su queste tematiche.