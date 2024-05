Idealista e Tecnocasa: al via la partnership per dare più servizi alle agenzie

Idealista e Tecnocasa: due leader si uniscono per offrire ancora più servizi alle agenzie immobiliari del Gruppo Tecnocasa

Idealista e il Gruppo Tecnocasa hanno annunciato oggi la firma di una partnership strategica volta a promuovere l'unione di due leader del mercato immobiliare italiano, aprendo la strada a nuove opportunità commerciali e all'offerta di servizi a valore aggiunto per gli utenti. Le procedure sono già in corso per consentire agli agenti immobiliari delle reti Tecnocasa e Tecnorete di pubblicare in modo automatico e simultaneo tutti gli annunci immobiliari sui portali Idealista e Casa.it, che vantano oltre 129 milioni di visite totali solo nel primo trimestre del 2024. Idealista può vantare la più alta audience de-duplicata mensile in Italia, con oltre 10,2 milioni di visitatori nel mese di marzo 2024.

Questa partnership offre agli agenti immobiliari delle reti Tecnocasa e Tecnorete una visibilità straordinaria su piattaforme digitali ad alto traffico, creando un ambiente più ampio e accessibile per gli acquirenti. Inoltre, utilizzando tecnologia e dati, Idealista fornirà insights di mercato dettagliati e utili, promettendo di semplificare e migliorare l'esperienza complessiva di ricerca e transazione immobiliare per tutte le parti coinvolte.

Il Gruppo Tecnocasa, con 14.000 collaboratori in tutto il mondo e una presenza consolidata nell'intermediazione immobiliare e nella mediazione creditizia, ha individuato in Idealista un valido partner tecnologico per supportare le oltre 2.800 agenzie immobiliari affiliate in Italia. La collaborazione con Idealista consentirà alle agenzie affiliate di essere ancora più performanti e di ottenere una comunicazione incisiva verso il cliente finale.

“Sancire una partnership con un player specializzato e leader come Idealista è per il Gruppo Tecnocasa un grande valore sia dal punto di vista delle opportunità per la nostra rete sia sul fronte dell’innovazione digitale, una direzione che perseguiamo con forte focalizzazione e per la quale è necessario affidarsi a realtà che garantiscano efficienza, supporto e una serie di servizi specifici. L’accordo strategico prevede infatti la pubblicazione simultanea degli annunci immobiliari delle agenzie Tecnocasa e Tecnorete sui portali idealista e casa.it. Queste piattaforme offrono una vasta gamma di servizi digitali personalizzati per le esigenze dei nostri professionisti e ci permettono di sostenere il loro processo di crescita”, ha afferma Anna Pasquali, AD Tecnomedia.

Jesus Encinar, Fondatore dell’azienda idealista che integra Casa.it, ha dichiarato: “Questa partnership tra idealista e il Gruppo Tecnocasa è un’alleanza molto vantaggiosa per il mercato italiano, dal momento che la collaborazione di queste imprese leader nei rispettivi settori, offrirà un servizio più completo ed efficiente sia per gli acquirenti sia per i venditori di immobili. La collaborazione rappresenta un passo significativo in due direzioni fondamentali: innanzitutto consentirà ai nostri visitatori di accedere ad un catalogo immobiliare ancora più ampio e diversificato; in secondo luogo, ci permette di stabilire una relazione nuova e stimolante con un gruppo dall’esperienza ultratrentennale, leader in Italia e in Europa nel mercato dell’intermediazione immobiliare”.