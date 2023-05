IEG, al via la I edizione degli Stati Generali del Fitness e del Wellness

IEG, il Ministro per lo Sport a RiminiWellness 2023: parteciperà alla prima edizione degli Stati Generali del Fitness e del Wellness

Il prossimo giovedì 1 giugno, giornata inaugurale di RiminiWellness 2023, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group che dall’1 al 4 giugno 2023 animerà il quartiere fieristico di Rimini e la Riviera Romagnola, si terrà la prima edizione degli Stati Generali del Fitness e del Wellness. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di intraprendere insieme la direzione migliore per uno sviluppo sano e solido del settore nel lungo periodo. Gli Stati Generali del Fitness e del Wellness intendono colmare il vuoto che si coglie nel dibattito nazionale riunendo tutti gli stakeholder strategici del settore per affrontare i temi chiave del presente e del futuro: un confronto aperto per ridare slancio a un comparto che negli ultimi 15 anni sta vivendo dinamiche complesse e il cui impatto sociale, economico e culturale è stato troppo spesso sottovalutato dal sistema-Paese.

In questo scenario, riveste straordinaria importanza l’intervento a Rimini del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che sarà presente agli Stati Generali ad un mese esatto dall’entrata in vigore, prevista per l’1 Luglio, della Riforma del lavoro sportivo, dell’attesissima Legge destinata a produrre importanti cambiamenti nel settore e per questo da oltre un anno al centro di un vivace dibattito. A fronte di una rinnovata sensibilità degli italiani per i temi del benessere fisico e mentale, in grado di portare milioni di persone in palestre, piscine e centri fitness, il settore è ancora alle prese con le ricadute di pandemia, crisi energetica e crescita repentina dell’inflazione.

In un simile contesto è più che mai d’obbligo e urgente un momento di riflessione per fare il punto sulla situazione e tracciare nuove rotte vagliando le opportunità di crescita e sviluppo del settore. Un appuntamento di questo genere non può che collocarsi nella prestigiosa cornice di RiminiWellness, il più importante evento europeo che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness.