IIA, Italian Insurtech Summit: al via la V edizione dell’evento dedicato all’AI nel settore assicurativo

Milano, parte l’Italian Insurtech Summit: l’Intelligenza Artificiale al centro della trasformazione del mercato assicurativo

Oggi, a Milano, ha preso il via la quinta edizione dell'Italian Insurtech Summit, l'appuntamento più atteso per l'innovazione nel settore assicurativo, organizzato dall'Italian Insurtech Association (IIA) in co-promozione con SHARE.

Con uno sguardo ai record di investimenti, il Presidente di IIA Simone Ranucci Brandimarte ha dichiarato: "Il settore insurtech sta vivendo un’accelerazione straordinaria negli investimenti, che supereranno il miliardo di euro nel 2024, con un incremento ulteriore previsto a 1,5 miliardi entro il 2025. Questo sviluppo è trainato da un crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale e dall’ingresso di nuovi operatori nel mercato, come utility e retailer, pronti a cogliere le opportunità del mercato della distribuzione assicurativa. Inoltre, la diversificazione degli investitori evidenzia la dinamicità del settore, confermando l’insurtech come un pilastro per l'innovazione futura".

Durante l'evento, ospitato al Milano LUISS Hub, oltre 350 aziende e 120 relatori si confrontano sulle tecnologie emergenti che stanno trasformando il mercato assicurativo. Con circa 60 mila partecipanti collegati in streaming, la platea - che include un numero significativo di giovani - avrà l'opportunità di esplorare approfondimenti su Intelligenza Artificiale, tecnologie digitali e nuovi modelli operativi. Tra i dati presentati, spicca l'aumento del ruolo dell'IA nella gestione dei sinistri e nella contrattazione, con l'88% delle aziende che hanno già investito in questo ambito nel 2024.

La diversificazione degli investitori evidenzia come non solo compagnie assicurative, ma anche banche, broker e attori non tradizionali stanno contribuendo alla crescita del settore, con utility e retailer pronti a cogliere le opportunità offerte dalla distribuzione assicurativa. Il Summit è anche un'occasione per la presentazione di ricerche che analizzano le tendenze del mercato, come l'Insurtech Investment Index, che mostra un miglioramento dell'innovazione nel settore, e studi sull'impatto dell'IA generativa nei processi assicurativi, con un focus sulle difficoltà di reclutamento di risorse specializzate.

La crescente digitalizzazione ha visto il numero di consumatori che acquistano polizze online passare dal 47% nel 2022 al 60% nel 2024, con un'apertura sempre maggiore verso l'uso di assistenti AI per acquisti e gestione dei sinistri. Tuttavia, accanto all'entusiasmo per l'innovazione, l'evento pone l'accento sull'importanza delle linee guida normative per garantire l'adozione sicura e conforme dell'IA, proteggendo i diritti dei consumatori.

Domani, nella giornata conclusiva del Summit, si terranno gli Italian Insurtech Awards, che premieranno le startup più innovative in quindici categorie, riconoscendo il talento e le soluzioni digitali che stanno ridefinendo il futuro del settore. L'evento si conferma così un momento cruciale per tracciare le linee guida del cambiamento tecnologico e per rafforzare le sinergie tra i protagonisti di un mercato in continua evoluzione.

