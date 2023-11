Iliad, annunciata la presenza dell'operatore all'Amazon Black Friday Fun House

Iliad partecipa all'Amazon Black Friday Fun House come partner tecnico: l'operatore garantirà la connettività a tutto il palinsesto di live Twitch

Iliad ha il piacere di annunciare la propria presenza, in qualità di partner tecnico, della nuova Amazon Black Friday Fun House, un popup dall'atmosfera funky anni '80 e '90 all'interno del quale sarà possibile scoprire le migliori offerte di Black Friday e le idee regalo per la prossima stagione natalizia con esperienze da vivere divise per tematiche, dal gaming al beauty fino al made in Italy.

Come partner tecnico, iliad garantirà la connettività per tutto il palinsesto di live streaming Twitch grazie alla fibra iliad e alla iliadbox Wi-Fi 6, il router dal design innovativo che permette di avere una connessione 100% fibra ottica superveloce, senza costi nascosti e ad un prezzo garantito per sempre. iliadbox è progettata per raggiungere fino a 5 Gbit/s in download, suddivisi tra tra wifi e porte ethernet, offrendo qualità e stabilità della connessione.

Martedì 21 novembre alle 15:00, iliad andrà live in una diretta Twitch insieme al talent Attrix. Durante la live, gli utenti avranno la possibilità di interagire con Attrix con dei mini-game e avranno modo di scoprire con lui il mondo iliad e i valori dell’operatore anche attraverso un unboxing speciale. iliad è l’operatore che nel 2018 ha rivoluzionato il mercato della telefonia con trasparenza, chiarezza e semplicità, portando alla ribalta anche i valori di verità e fiducia nel rapporto con le persone.