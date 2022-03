Iliad azzera i costi: sms e chiamate gratuite da e verso l'Ucraina

Iliad azzera i costi di sms e chiamate fino al 31 marzo 2022

La compagnia telefonica Iliad in segno di vicinanza verso la popolazione ucraina ha deciso di fare la sua parte, comunicando di voler azzerare i costi di Sms e chiamate in Ucraina e dall’Ucraina verso l’Unione europea e il resto del mondo. La nota ufficiale del Gruppo Iliad: "Al fine di facilitare ulteriormente le comunicazioni tra Italia e Ucraina e permettere di mantenere collegamenti con amici e familiari in un momento così difficile, il Gruppo Iliad e iliad Italia hanno avviato delle azioni solidali nei giorni scorsi implementando una netta riduzione delle tariffe telefoniche valida fino al 30 aprile, cui danno ora seguito con l’azzeramento dei costi di Sms e chiamate dall'Italia all'Ucraina e viceversa, in Ucraina e dall’Ucraina verso l'Europa e il resto del mondo per tutti i gli utenti Iliad fino al 31 marzo 2022".