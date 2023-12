iliad celebra il Natale con il nuovo brano "Natale è per sempre"

iliad, al via la campagna “Con iliad, Natale è per sempre”. Il brano è già disponibile su Spotify

Le uniche sorprese di iliad sono quelle di Natale: dopo l’offerta FLASH 180, l’operatore telefonico annuncia la sua canzone di Natale. Da oggi è disponibile in esclusiva su Spotify “Natale è per sempre”, il brano prodotto da iliad che potrà essere cantato, ballato e condiviso da tutti durante le feste di Natale e non solo. La canzone, prodotta da Fabio Gargiulo, produttore e compositore e già firma di grandi successi italiani, è interpretata da voci d’eccezione: i cantanti Rocco Hunt e Clara a cui si accompagnano Gerry Scotti, Tommaso Cassissa, Andrea Pisani, Beatrice Arnera e ancora gli amici Anna Folzi, Vittorio Pettinato e Frank Gramuglia.

Tutti insieme, al fianco del brand che ha rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni, per cantare e celebrare in modo ironico e trasparente le piccole cose che da sempre caratterizzano il Natale: i parenti invadenti, le domande fuori luogo durante il cenone e i regali sbagliati. Ogni anno sempre la “stessa musica”, proprio come le offerte iliad che non cambiano mai.

Ma le sorprese non finiscono qui: nei prossimi giorni verrà condiviso anche il videoclip della canzone, che sarà anche disponibile su tutte le piattaforme social del brand. Tra i talent coinvolti anche Ivano, l’addetto alla sicurezza più famoso del web, come special guest del videoclip e Joey di Stefano, il coreografo siciliano che ha conquistato tutti con la social dance. iliad ha ideato con lui una coreografia dedicata al brano, che farà ballare tutta la community di Tik Tok attraverso una Branded Mission.