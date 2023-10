iliad confermata "Italy’s Best Employers 2024"

iliad nella classifica Italy’s Best Employers 2024 per il secondo anno consecutivo

iliad si conferma, per il secondo anno consecutivo, tra gli Italy’s Best Employers 2024, la classifica che premia i migliori 450 datori di lavoro in Italia. Su un totale di 40 aziende, iliad si è posizionata prima tra gli operatori telefonici nella categoria “Internet, IT e Telecomunicazione”. Questa classifica, stilata da Statista in collaborazione con il Corriere della Sera, ha preso in esame l’attrattività di oltre 4.500 aziende italiane e datori di lavoro.

Al sondaggio, realizzato in forma anonima e su base volontaria, hanno partecipato più di 20.000 lavoratori: l’obiettivo è stato quello di rilevare la soddisfazione dei dipendenti nei confronti della propria azienda e del proprio datore di lavoro ed esprimere un giudizio anche su altre aziende appartenenti allo stesso settore.

Da sempre iliad pone al centro i propri utenti e le proprie persone, che ogni giorno lavorano alla crescita e al successo dell’azienda. Il risultato ottenuto conferma l’attenzione e l’impegno dell’operatore nel garantire, anno dopo anno, un ambiente di lavoro positivo, in cui ognuno ha la possibilità di poter vivere a pieno i valori di trasparenza, semplicità e spirito di squadra, e di esprimere sé stesso e il proprio potenziale.