iliad e Findomestic: smartphone a tasso zero e zero anticipo

iliad, al via collaborazione con Findomestic: finanziamenti a Tasso Zero e zero anticipo per l’acquisto di smartphone

iliad è lieta di annunciare la collaborazione con Findomestic, per offrire la possibilità ai propri utenti di acquistare gli smartphone Apple presenti su iliad.it con finanziamento a tasso zero, senza alcun anticipo e comode rate in 12 o 24 mesi .La collaborazione con Findomestic, società leader in Italia nel settore del credito al consumo, permetterà agli utenti iliad di scegliere la soluzione di finanziamento più adatta alle proprie esigenze e preferenze. Il finanziamento offerto da Findomestic è accessibile a tutti gli utenti mobile iliad, anche a coloro che hanno appena sottoscritto un'offerta mobile.

Una volta selezionato il prodotto da acquistare, grazie all’opzione di finanziamento a tasso zero, senza interessi e senza richiesta di anticipo di Findomestic, gli utenti potranno scegliere tra due opzioni di dilazione, 12 o 24 mesi, in base alle proprie preferenze personali. Il processo di acquisto e la richiesta di finanziamento sono semplici e l’intera procedura avviene completamente online: una volta completato l’acquisto e ricevuta l’autorizzazione al finanziamento, il nuovo smartphone verrà spedito direttamente a casa.

In un contesto economico segnato dall’incremento dei costi, il nuovo servizio di finanziamento a tasso zero è un’ulteriore conferma dell’attenzione di iliad rispetto alle esigenze degli utenti, che non dovranno preoccuparsi di pagare alcun interesse sui propri acquisti e potranno usufruire del vantaggio di pagare in piccole e comode rate.