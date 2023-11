iliad: lanciata la nuova campagna di comunicazione natalizia

iliad, al via la nuova campagna di comunicazione "Con iliad Natale è per sempre"

iliad annuncia oggi il lancio della sua nuova campagna di comunicazione natalizia: "Con iliad Natale è per sempre". La campagna racconta di un Natale che non finisce nemmeno dopo aver disfatto l’albero, sottolineando il valore del PER SEMPRE, che ha reso l’operatore l’alfiere delle offerte chiare, trasparenti e vantaggiose. Il prezzo dell’offerta sottoscritta con iliad è garantito per sempre.

Una garanzia su cui gli utenti iliad possono contare sin dall’ingresso dell’operatore nel mercato mobile italiano e a cui iliad continua a far fede, ribadendo la volontà di costruire un solido rapporto di fiducia a lungo termine con i propri utenti. Ad esempio, sottoscrivendo l’offerta mobile GIGA 150 si hanno a disposizione 150 GB in 4G/4G+ e 5G in Italia, minuti ed SMS illimitati a 9,99€ PER SEMPRE.

La campagna prevede diverse attività cross-channel, tra cui un’iniziativa speciale che attende gli italiani nei 49 iliad Store presenti sul territorio. iliad è lieta di annunciare la collaborazione con la designer Martina Lorusso. In arte momusso, è un'illustratrice pop di 31 anni, con origini venete/pugliesi, che nei suoi lavori ha come obiettivo quello di usare un tratto semplice e intuitivo, che insieme alle parole riesce a creare nuovi mondi comunicativi. Un ruolo centrale lo giocano sempre le emozioni che momusso cerca di definire, conoscere e accettare attraverso il disegno e i suoi canali social. Con questo obiettivo, ha inventato "le sedute di disegno sentimentale" in cui attraverso tre domande riesce a creare un disegno su specchio nel quale le persone possono rispecchiarsi.

A partire dal 4 dicembre e per tutte le feste, le vetrine saranno decorate con le illustrazioni realizzate da momusso, anch’esse ispirate alla campagna “Natale è per sempre”. Agli utenti che entreranno in uno degli store verranno consegnati anche alcuni gadget: spille, sticker, tote bag e T-shirt saranno un cadeau in perfetto stile iliad © momusso. Oltre alle attivazioni in store, la pianificazione della campagna prevede attivazioni digital e affissioni OOH in diverse città italiane, tra cui Milano, Roma, Napoli, Genova e Verona.